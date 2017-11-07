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Дальнее зарубежье 07.11.2017 20:31

Боевики обстреляли район вблизи российского посольства в Дамаске - СМИ

Боевики в Восточной Гуте провели минометный и ракетный обстрел столицы Сирии Дамаска, сообщает межарабское издание "Аль-Масдар".

Под обстрел попали несколько густонаселенных районов города, в частности, огонь велся по зданиям вблизи посольства РФ.

Также боевики выпустили несколько снарядов в сторону центра города.

Государственное сирийское агентство САНА, со своей стороны, сообщило о 13 пострадавших среди мирных жителей. По его сообщению, в результате обстрела повреждена государственная и частная собственность.

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Тэги: СИРИЯ, ОБСТРЕЛ, БОЕВИКИ, ДАМАСК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]