Боевики обстреляли район вблизи российского посольства в Дамаске - СМИ

Боевики в Восточной Гуте провели минометный и ракетный обстрел столицы Сирии Дамаска, сообщает межарабское издание "Аль-Масдар".

Под обстрел попали несколько густонаселенных районов города, в частности, огонь велся по зданиям вблизи посольства РФ.

Также боевики выпустили несколько снарядов в сторону центра города.

Государственное сирийское агентство САНА, со своей стороны, сообщило о 13 пострадавших среди мирных жителей. По его сообщению, в результате обстрела повреждена государственная и частная собственность.