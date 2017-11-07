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Дальнее зарубежье 07.11.2017 20:55

Власти Франции ведут новое антикоррупционное расследование в отношении Societe Generale

Французский банк Societe Generale во вторник сообщил о предварительном следствии, инициированном финансовой прокуратурой Франции в связи с потенциальным нарушением законодательства о борьбе с коррупцией в отношениях банка с ливийским госфондом Libyan Investment Authority (LIA).

Как говорится в пресс-релизе Societe Generale, он получил два официальных запроса о предоставлении информации - в сентябре и октябре. Затребованные документы уже направлены французским властям.

LIA в 2014 году подало иск к Societe Generale в связи с торговыми операциями, проводившимся с использованием его средств примерно на $2 млрд в 2007-2009 годах. В мае текущего года банк выплатил за урегулирование спора 963 млн евро.

Уголовным аспектом этого дела заинтересовалось министерство юстиции США, которое сейчас ведет собственное расследование.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, SG, КОРРУПЦИЯ, РАССЛЕДОВАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]