Власти Франции ведут новое антикоррупционное расследование в отношении Societe Generale

Французский банк Societe Generale во вторник сообщил о предварительном следствии, инициированном финансовой прокуратурой Франции в связи с потенциальным нарушением законодательства о борьбе с коррупцией в отношениях банка с ливийским госфондом Libyan Investment Authority (LIA).
Как говорится в пресс-релизе Societe Generale, он получил два официальных запроса о предоставлении информации - в сентябре и октябре. Затребованные документы уже направлены французским властям.
LIA в 2014 году подало иск к Societe Generale в связи с торговыми операциями, проводившимся с использованием его средств примерно на $2 млрд в 2007-2009 годах. В мае текущего года банк выплатил за урегулирование спора 963 млн евро.
Уголовным аспектом этого дела заинтересовалось министерство юстиции США, которое сейчас ведет собственное расследование.
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