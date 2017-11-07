Власти Франции ведут новое антикоррупционное расследование в отношении Societe Generale

Французский банк Societe Generale во вторник сообщил о предварительном следствии, инициированном финансовой прокуратурой Франции в связи с потенциальным нарушением законодательства о борьбе с коррупцией в отношениях банка с ливийским госфондом Libyan Investment Authority (LIA).

Как говорится в пресс-релизе Societe Generale, он получил два официальных запроса о предоставлении информации - в сентябре и октябре. Затребованные документы уже направлены французским властям.

LIA в 2014 году подало иск к Societe Generale в связи с торговыми операциями, проводившимся с использованием его средств примерно на $2 млрд в 2007-2009 годах. В мае текущего года банк выплатил за урегулирование спора 963 млн евро.

Уголовным аспектом этого дела заинтересовалось министерство юстиции США, которое сейчас ведет собственное расследование.