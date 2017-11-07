Президент Азербайджана поручил подготовить предложения по применению электронных средств контроля за осужденными

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о применении закона « О внесении изменений в Уголовный кодекс Азербайджанской Республики» от 20 октября 2017 года, сообщает сайт главы государства.

Согласно указу, Кабинету министров Азербайджана поручено в течение трех месяцев представить предложения о приведении законов Азербайджанской Республики и актов Президента Азербайджанской Республики в соответствие с законом «О внесении изменений в Уголовный кодекс Азербайджанской Республики».

Кабинет министров с согласованием с президентом, в течение двух месяцев должен подготовить список электронных средств контроля используемых в отношении осужденных лиц и правила применения.

Б.Рустамбеков