Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7003 EUR   1.9734 RUR   0.0292 GBR   2.2388 TRY   0.4434

Цена на нефть

    $/bbl WTI   57.35 Brent   64.27

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 12° 16° Завтра 11° 13° 10 Ноя 15° 11 Ноя 11° 16°

Внутренняя политика 07.11.2017 21:08

Президент Азербайджана поручил подготовить предложения по применению электронных средств контроля за осужденными

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о применении закона « О внесении изменений в Уголовный кодекс Азербайджанской Республики» от 20 октября 2017 года, сообщает сайт главы государства.

Согласно указу, Кабинету министров Азербайджана поручено в течение трех месяцев представить предложения о приведении законов Азербайджанской Республики и актов Президента Азербайджанской Республики в соответствие с законом «О внесении изменений в Уголовный кодекс Азербайджанской Республики».

Кабинет министров с согласованием с президентом, в течение двух месяцев должен подготовить список электронных средств контроля используемых в отношении осужденных лиц и правила применения.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТ, УКАЗ


Похожие новости


Президент Азербайджана встретился с министром финансов Афганистана Азербайджан рассчитывает на увеличение потока туристов из Черногории - Алиев Эрдоган прибыл в Баку для участия в открытии БТК и в заседании совета стратегического сотрудничества Азербайджан-Турция Президент Азербайджана распорядился выделить «Азерсу» 15 млн манат для обеспечение населения водяными счетчиками Назарбаев примет участие в открытии железной дороги Баку-Тбилиси-Карс В Геранбойском районе будет построена новая дорога, из госбюджета на эти цели выделяется 5.7 млн манат

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]