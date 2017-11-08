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Бизнес и законодательство 08.11.2017 11:19

Число плательщиков соцстрахования в Азербайджане в январе-октябре увеличилось на 5% - Минтруда

Индивидуальные счета социального страхования в Азербайджане на 1 ноября 2017 года имеют 3 млн 544,689 тыс. человек, что на 5,1% превышает показатель на начало года, сообщается в пресс-релизе Минтруда и социальной защиты населения.

В январе-октябре 2017 года открыто 171,132 тыс. индивидуальных счетов социального страхования.

Азербайджан с 1 января 2006 года провел реформу пенсионной системы, в результате которой перешел на применение персонифицированного (индивидуального) учета социального страхования. На основании этого, для каждого плательщика отчислений на обязательное социальное страхование открываются индивидуальные счета, на котором аккумулируются выплачиваемые ими отчисления на обязательное соцстрахование.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: СОЦСТРАХОВАНИЕ, СЧЕТА, ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]