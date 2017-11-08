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Дальнее зарубежье 08.11.2017 11:25

В центральной части Японии упал вертолет, четверо погибших

Четыре человека стали жертвами крушения грузового вертолета, который упал в японской префектуре Гумма в центральной части острова Хонсю, сообщает в среду японский телеканал Эн-эйч-кей.

Прибывшие на место крушения спасатели подтвердили, что все четыре члены экипажа погибли.

Вертолет разбился примерно в 300 м от управы местной деревни Уэномура.

В настоящий момент полиция расследует причины аварии.

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Тэги: ЯПОНИЯ, ВЕРТОЛЕТ, КРУШЕНИЕ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]