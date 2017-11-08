В центральной части Японии упал вертолет, четверо погибших

Четыре человека стали жертвами крушения грузового вертолета, который упал в японской префектуре Гумма в центральной части острова Хонсю, сообщает в среду японский телеканал Эн-эйч-кей.

Прибывшие на место крушения спасатели подтвердили, что все четыре члены экипажа погибли.

Вертолет разбился примерно в 300 м от управы местной деревни Уэномура.

В настоящий момент полиция расследует причины аварии.