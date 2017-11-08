В Дели из-за загрязнения воздуха закрылись младшие и средние школы

Власти Дели распорядились о частичном закрытии городских школ в связи с опасно высоким уровнем загрязнения воздуха в городе, сообщила в среду газета "Таймс оф Индиа".
Согласно сообщению, младшие и средние школы города полностью отменили занятия, а занятия в старших школах проходят по сокращенному графику.
Власти индийской столицы сообщили, что если качество воздуха в городе продолжит ухудшаться, они ограничат в городе использование автотранспорта с бензиновыми и дизельными двигателями.
Накануне метеорологи сообщили, что концентрация вредных веществ в воздухе индийской столицы в более чем два раза превысила установленную норму и достигла "потенциально опасного" уровня.
Сотрудники учреждений здравоохранения рекомендовали местным жителям без необходимости не выходить на улицу.
В 2014 году Всемирная организация здравоохранения признала Дели самой загрязненной столицей в мире.
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