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Дальнее зарубежье 08.11.2017 11:44

В Дели из-за загрязнения воздуха закрылись младшие и средние школы

Власти Дели распорядились о частичном закрытии городских школ в связи с опасно высоким уровнем загрязнения воздуха в городе, сообщила в среду газета "Таймс оф Индиа".

Согласно сообщению, младшие и средние школы города полностью отменили занятия, а занятия в старших школах проходят по сокращенному графику.

Власти индийской столицы сообщили, что если качество воздуха в городе продолжит ухудшаться, они ограничат в городе использование автотранспорта с бензиновыми и дизельными двигателями.

Накануне метеорологи сообщили, что концентрация вредных веществ в воздухе индийской столицы в более чем два раза превысила установленную норму и достигла "потенциально опасного" уровня.

Сотрудники учреждений здравоохранения рекомендовали местным жителям без необходимости не выходить на улицу.

В 2014 году Всемирная организация здравоохранения признала Дели самой загрязненной столицей в мире.

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Тэги: ИНДИЯ, СМОГ, ШКОЛЫ, ЗАКРЫТИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]