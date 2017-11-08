Французский президент Эмманюэль Макрон вместе с арабскими лидерами в среду примет участие в торжественной церемонии открытия музея "Лувр в Абу-Даби" в ОАЭ, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.
Церемония, на которой будут, в частности, присутствовать наследный принц Абу-Даби Мухаммед бен Зайд аль-Нахайян и король Марокко Мухаммед VI, начнется в 20:00 по местному времени (20:00).
Отмечается, что для массового посещения этот центр будет открыт с 11 ноября.
Соглашение между Парижем и Абу-Даби о создании этого музея было подписано в 2007 году, тогда же было решено, что ему будет присвоена название "Лувр в Абу-Даби".
Строительство началось в 2009 году под руководством архитектора Жана Нувеля. Открытие переносилось несколько раз, изначально планировалось, что посещать музей можно будет с 2012 года.
Экспонаты предоставляется в аренду Объединением музеев Франции, среди них - полотна Пикассо, Гогена и Беллини.
Директор парижского Лувра Жан-Люк Мартине заявил, что открытие в Абу-Даби этого "всеобъемлющего музея" призвано показать "разнообразие в существующем многополярном мире".
Кроме того, в рамках двухдневного визита в ОАЭ Э.Макрон посетит Дубай и примет участие в экономическом форуме. Эта поездка станет первым официальным визитом французского лидера в ОАЭ с момента его избрания на пост главы государства в мае этого года.
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