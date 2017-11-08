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Дальнее зарубежье 08.11.2017 12:03

Президент Франции примет участие в церемонии открытия музея "Лувр в Абу-Даби"

Французский президент Эмманюэль Макрон вместе с арабскими лидерами в среду примет участие в торжественной церемонии открытия музея "Лувр в Абу-Даби" в ОАЭ, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Церемония, на которой будут, в частности, присутствовать наследный принц Абу-Даби Мухаммед бен Зайд аль-Нахайян и король Марокко Мухаммед VI, начнется в 20:00 по местному времени (20:00).

Отмечается, что для массового посещения этот центр будет открыт с 11 ноября.

Соглашение между Парижем и Абу-Даби о создании этого музея было подписано в 2007 году, тогда же было решено, что ему будет присвоена название "Лувр в Абу-Даби".

Строительство началось в 2009 году под руководством архитектора Жана Нувеля. Открытие переносилось несколько раз, изначально планировалось, что посещать музей можно будет с 2012 года.

Экспонаты предоставляется в аренду Объединением музеев Франции, среди них - полотна Пикассо, Гогена и Беллини.

Директор парижского Лувра Жан-Люк Мартине заявил, что открытие в Абу-Даби этого "всеобъемлющего музея" призвано показать "разнообразие в существующем многополярном мире".

Кроме того, в рамках двухдневного визита в ОАЭ Э.Макрон посетит Дубай и примет участие в экономическом форуме. Эта поездка станет первым официальным визитом французского лидера в ОАЭ с момента его избрания на пост главы государства в мае этого года.

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Тэги: ОАЭ, ФРАНЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, МУЗЕЙ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]