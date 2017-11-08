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08.11.2017 11:45

Ilkin-N стала подрядчиком капремонта фасадов и линий коммуникаций 34 многоквартирных домов в Сальяне за 3 млн манатов

Исполнительная власть Сальянского района выбрала ООО "Ilkin-N" подрядчиком капитального ремонта фасадов и линий коммуникаций 34 многоквартирных домов в Сальяне, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в министерстве экономики.

"ООО Ilkin-N проведет работы по капитальному ремонту фасадов и линий коммуникаций 34 многоквартирных домов в Сальяне. С ней в ноябре подписан соответствующий контракт", - отмечает Минэкономики.

Стоимость контракта составляет 2 млн 974 тыс. 610,87 манатов.

Как сообщалось ранее, президент Азербайджана Ильхам Алиев 26 сентября 2017 года подписал распоряжение о выделении ИВ Сальянского района 3 млн манатов на капитальный ремонт фасадов и линий коммуникаций 34 многоквартирных домов в Сальяне.

Средства на эти цели выделяются из Резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете Азербайджана на 2017 год.

А.Азизов

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Тэги: РЕГИОН, ДОМА, КАПРЕМОНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]