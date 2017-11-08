Ilkin-N стала подрядчиком капремонта фасадов и линий коммуникаций 34 многоквартирных домов в Сальяне за 3 млн манатов

Исполнительная власть Сальянского района выбрала ООО "Ilkin-N" подрядчиком капитального ремонта фасадов и линий коммуникаций 34 многоквартирных домов в Сальяне, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в министерстве экономики.

"ООО Ilkin-N проведет работы по капитальному ремонту фасадов и линий коммуникаций 34 многоквартирных домов в Сальяне. С ней в ноябре подписан соответствующий контракт", - отмечает Минэкономики.

Стоимость контракта составляет 2 млн 974 тыс. 610,87 манатов.

Как сообщалось ранее, президент Азербайджана Ильхам Алиев 26 сентября 2017 года подписал распоряжение о выделении ИВ Сальянского района 3 млн манатов на капитальный ремонт фасадов и линий коммуникаций 34 многоквартирных домов в Сальяне.

Средства на эти цели выделяются из Резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете Азербайджана на 2017 год.

А.Азизов