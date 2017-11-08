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Дальнее зарубежье 08.11.2017 12:17

Британский патруль вытеснил испанский корвет из вод Гибралтара

Патрульное судно Королевского военно-морского флота Великобритании HMS Scimitar отогнало испанский корвет Infanta Elena из британских территориальных вод Гибралтара, сообщает газета "Дейли мейл".

"Мы подтверждаем, что 7 ноября судно ВМФ Испании было вытеснено из британских территориальных вод Гибралтара", - заявили изданию в МИД Соединенного Королевства. -Королевский флот предотвращает все попытки незаконно проникнуть в территориальные воды страны в проливе. Мы будем пресекать подобные действия испанских властей".

Это второй инцидент с нарушением территориальных водных границ Великобритании испанским судном в Гибралтаре за последние два месяца.

В сентябре 2017 года гражданское патрульное судно Испании Rio Belelle проникло в британские территориальные воды Гибралтара и также было вытеснено британским патрулем.

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Тэги: БРИТАНИЯ, ИСПАНИЯ, КОРВЕТ, ГИБРАЛТАР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]