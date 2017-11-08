Британский патруль вытеснил испанский корвет из вод Гибралтара

Патрульное судно Королевского военно-морского флота Великобритании HMS Scimitar отогнало испанский корвет Infanta Elena из британских территориальных вод Гибралтара, сообщает газета "Дейли мейл".

"Мы подтверждаем, что 7 ноября судно ВМФ Испании было вытеснено из британских территориальных вод Гибралтара", - заявили изданию в МИД Соединенного Королевства. -Королевский флот предотвращает все попытки незаконно проникнуть в территориальные воды страны в проливе. Мы будем пресекать подобные действия испанских властей".

Это второй инцидент с нарушением территориальных водных границ Великобритании испанским судном в Гибралтаре за последние два месяца.

В сентябре 2017 года гражданское патрульное судно Испании Rio Belelle проникло в британские территориальные воды Гибралтара и также было вытеснено британским патрулем.