Баку и Сеул обсуждают межправительственное соглашение о социальном обеспечении

Правительства Азербайджана и Южной Кореи планируют подписать соглашение "О социальном обеспечении", сообщает Минтруда и соцзащиты населения.
Замминистра труда и соцзащиты населения Идрис Исаев провел обсуждения по проекту соглашения с корейской делегацией.
В настоящее время обсуждения по проекту соглашения ведутся в рабочем порядке.
В рамках встречи азербайджанская и корейская стороны также провели презентации пенсионно-страховых систем своих стран.
А.Азизов
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