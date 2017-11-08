Баку и Сеул обсуждают межправительственное соглашение о социальном обеспечении

Правительства Азербайджана и Южной Кореи планируют подписать соглашение "О социальном обеспечении", сообщает Минтруда и соцзащиты населения.

Замминистра труда и соцзащиты населения Идрис Исаев провел обсуждения по проекту соглашения с корейской делегацией.

В настоящее время обсуждения по проекту соглашения ведутся в рабочем порядке.

В рамках встречи азербайджанская и корейская стороны также провели презентации пенсионно-страховых систем своих стран.

А.Азизов