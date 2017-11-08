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Внешняя политика 08.11.2017 11:53

Баку и Сеул обсуждают межправительственное соглашение о социальном обеспечении

Правительства Азербайджана и Южной Кореи планируют подписать соглашение "О социальном обеспечении", сообщает Минтруда и соцзащиты населения.

Замминистра труда и соцзащиты населения Идрис Исаев провел обсуждения по проекту соглашения с корейской делегацией.

В настоящее время обсуждения по проекту соглашения ведутся в рабочем порядке.

В рамках встречи азербайджанская и корейская стороны также провели презентации пенсионно-страховых систем своих стран.

А.Азизов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, КОРЕЯ, СОЦОБЕСПЕЧЕНИЕ, СОГЛАШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]