Себестоимость iPhone X на $115 выше, чем у iPhone 8 - эксперты

Стоимость деталей флагманского смартфона Apple, iPhone X, на $115 превышает стоимость "начинки" iPhone 8 из-за таких дорогостоящих новинок, как новый экран и сканер распознавания лиц, говорится в исследовании компании IHS Markit.
Себестоимость iPhone X с памятью на 64 гигабайта составляет $370 (без учета стоимости R&D, сборки и ПО). Компоненты базовой модели iPhone 8 стоят $255.
Флагман отличают от iPhone 8 корпус из нержавеющей стали, система распознавания лиц и 5,8-дюймовый OLED-экран. Один только экран обошелся Apple в $110 против $52,5 у предыдущей модели.
Розничная цена на iPhone X начинается в США от $999, iPhone 8 стоит от $699.
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