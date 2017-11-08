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Это интересно 08.11.2017 12:04

Себестоимость iPhone X на $115 выше, чем у iPhone 8 - эксперты

Стоимость деталей флагманского смартфона Apple, iPhone X, на $115 превышает стоимость "начинки" iPhone 8 из-за таких дорогостоящих новинок, как новый экран и сканер распознавания лиц, говорится в исследовании компании IHS Markit.

Себестоимость iPhone X с памятью на 64 гигабайта составляет $370 (без учета стоимости R&D, сборки и ПО). Компоненты базовой модели iPhone 8 стоят $255.

Флагман отличают от iPhone 8 корпус из нержавеющей стали, система распознавания лиц и 5,8-дюймовый OLED-экран. Один только экран обошелся Apple в $110 против $52,5 у предыдущей модели.

Розничная цена на iPhone X начинается в США от $999, iPhone 8 стоит от $699.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МИР, APPLE, IPHONE, СЕБЕСТОИМОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]