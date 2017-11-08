Азербайджан за 9 месяцев сократил экспорт задекларированной нефти на 20% в стоимостном выражении - ЦБ

Продовольственный экспорт Азербайджана за январь-сентябрь 2017 года снизился на 13,4%, отмечается в обзоре Центрального банка Азербайджана (ЦБА) о денежной политике за 9 месяцев 2017 года.
«Спад продовольственного экспорта по данным Государственного таможенного комитета (ГТК) за январь-сентябрь 2017 года составил 13,4%, и связан, главным образом, с нефтяным сектором. В частности, за отчетный период экспорт нефти (задекларированной - ИФ) в стоимостном выражении сократился на 20%, нефтепродуктов – на 10,2%», - отмечает ЦБА.
В январе-сентябре 2017 года зафиксирован рост ненефтяного экспорта. Рост зафиксирован в экспорте чая (на 62,1%), плодоовощной продукции (41,5%), хлопка-волокна (в 8,5 раза), электроэнергии (в 2,8 раза), алюминия (на 21,6%).
Продовольственный импорт Азербайджана за 9 месяцев 2017 года увеличился на 0,4%. Вместе с тем, по государственному сектору данный показатель сократился на 9,4%. При этом в отчетном периоде увеличился импорт в Азербайджан мяса, молока, чая, транспортных средств, сливочного масла, тогда как импорт пшеницы, сахара, цемента сократился.
Н.Аббасова
Мониторинг ОБСЕ в зоне карабахского конфликта прошел без инцидентов – Минобороны Азербайджана
Баку и Сеул обсуждают межправительственное соглашение о социальном обеспечении
Глава МИД Азербайджана совершает официальный визит в Эфиопию
Минтруда планирует за каждый год стажа засчитывать пенсионеру более 4 манат – Муслимов
СМИ в Азербайджане стали больше публиковать криминальных новостей – глава Совета прессы
Президент Алиев принял членов сборной Азербайджана по шахматам, завоевавших золото командного чемпионата Европы
Ilkin-N стала подрядчиком капремонта фасадов и линий коммуникаций 34 многоквартирных домов в Сальяне за 3 млн манатов
Азерсу получит более 10 млн манатов на продолжение работ по реконструкции системы водоснабжения Шамкира
Azeravtoyol получит 5,4 млн манатов на строительство автодороги в Агдамском районе
Представительство Красного Креста начнет работу в Минске с 2018 года - МИД
Песков: вероятность проведения встречи Путина и Трампа на саммите АТЭС - высокая, стороны пытаются согласовать подходящее время и формат
Бондарев: если подтвердятся данные, что аль-Багдади жив, его нужно отдать под международный трибунал и казнить
История доказала, что немцы Азербайджана были правы
ВТБ (Азербайджан) в 2018 году продолжит внедрять новые для Азербайджана банковские продукты
Азербайджан не занимается реэкспортом турецких помидоров в Россию
Банк ВТБ (Азербайджан) расширяет спектр услуг для предпринимателей
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»