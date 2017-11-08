Азербайджан за 9 месяцев сократил экспорт задекларированной нефти на 20% в стоимостном выражении - ЦБ

Продовольственный экспорт Азербайджана за январь-сентябрь 2017 года снизился на 13,4%, отмечается в обзоре Центрального банка Азербайджана (ЦБА) о денежной политике за 9 месяцев 2017 года.

«Спад продовольственного экспорта по данным Государственного таможенного комитета (ГТК) за январь-сентябрь 2017 года составил 13,4%, и связан, главным образом, с нефтяным сектором. В частности, за отчетный период экспорт нефти (задекларированной - ИФ) в стоимостном выражении сократился на 20%, нефтепродуктов – на 10,2%», - отмечает ЦБА.

В январе-сентябре 2017 года зафиксирован рост ненефтяного экспорта. Рост зафиксирован в экспорте чая (на 62,1%), плодоовощной продукции (41,5%), хлопка-волокна (в 8,5 раза), электроэнергии (в 2,8 раза), алюминия (на 21,6%).

Продовольственный импорт Азербайджана за 9 месяцев 2017 года увеличился на 0,4%. Вместе с тем, по государственному сектору данный показатель сократился на 9,4%. При этом в отчетном периоде увеличился импорт в Азербайджан мяса, молока, чая, транспортных средств, сливочного масла, тогда как импорт пшеницы, сахара, цемента сократился.

Н.Аббасова