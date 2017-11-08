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ТЭК 08.11.2017 12:10

Азербайджан за 9 месяцев сократил экспорт задекларированной нефти на 20% в стоимостном выражении - ЦБ

Продовольственный экспорт Азербайджана за январь-сентябрь 2017 года снизился на 13,4%, отмечается в обзоре Центрального банка Азербайджана (ЦБА) о денежной политике за 9 месяцев 2017 года.

«Спад продовольственного экспорта по данным Государственного таможенного комитета (ГТК) за январь-сентябрь 2017 года составил 13,4%, и связан, главным образом, с нефтяным сектором. В частности, за отчетный период экспорт нефти (задекларированной - ИФ) в стоимостном выражении сократился на 20%, нефтепродуктов – на 10,2%», - отмечает ЦБА.

В январе-сентябре 2017 года зафиксирован рост ненефтяного экспорта. Рост зафиксирован в экспорте чая (на 62,1%), плодоовощной продукции (41,5%), хлопка-волокна (в 8,5 раза), электроэнергии (в 2,8 раза), алюминия (на 21,6%).

Продовольственный импорт Азербайджана за 9 месяцев 2017 года увеличился на 0,4%. Вместе с тем, по государственному сектору данный показатель сократился на 9,4%. При этом в отчетном периоде увеличился импорт в Азербайджан мяса, молока, чая, транспортных средств, сливочного масла, тогда как импорт пшеницы, сахара, цемента сократился.

Н.Аббасова

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Тэги: ЭКСПОРТ, ПРОДОВОЛЬСТВИЕ, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]