Президент Алиев вручил Юсифзаде орден Труда I степени

Президент Азербайджана Ильхам Алиев вручил первому вице-президенту компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) Хошбахту Юсифзаде орден «Труда» I-ой степени, сообщает сайт главы государства.

И.Алиев вручил награду Х.Юсифзаде в среду в рамках торжественной церемонии, посвященной добыче в Азербайджане 2-миллиардной тонный нефти.

Х.Юсифзаде награжден орденом "за долгосрочную эффективную деятельность в сфере нефтяной промышленности Азербайджана".

Как сообщалось ранее, И.Алиев 19 сентября 2017 года подписал распоряжение о награждении Х.Юсифзаде орденом "Труда" первой степени.

Н.Аббасова