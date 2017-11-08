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Регион 08.11.2017 12:25

Эрдоган 15 ноября посетит Катар - СМИ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 15 ноября приедет с официальным визитом в Катар, сообщает в среду турецкая газета "Хюрриет".

Поездка в Доху состоится после ранее объявленных визитов в Россию и Кувейт 13 и 14 ноября соответственно.

Ранее администрация президента Турции 6 ноября подтвердила, что Р.Эрдоган 13 ноября посетит Россию.

Летом 2017 года вокруг Катара разразился дипломатический кризис: 5 июня Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ и Бахрейн разорвали дипотношения с Катаром, объявив ему фактическую блокаду. При этом эти страны обвинили катарское руководство в поддержке и финансировании террористических группировок и вмешательстве во внутренние дела других стран. Четыре страны выдвинули Катару 13 требований, которые страна отвергла.

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Тэги: ТУРЦИЯ, КАТАР, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]