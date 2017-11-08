Изучение татарского языка останется обязательным в школах республики - Минниханов

Татарский язык останется обязательным для изучения в школах Татарстана в объеме двух часов в неделю.
"Мы ждем нового федерального стандарта, где государственный язык республики будет преподаваться 2 часа в неделю", - сообщил президент Татарстана Рустам Минниханов, выступая на заседании парламента республики в среду.
"Мы подготовили вариант, который учитывает все нормы федерального законодательства и нормы республики, он предварительно согласован со специалистами Минобразования РФ", - добавил глава региона.
Также он успокоил учителей татарского языка, которых в связи с возможной отменой преподавания татарского языка могли ждать увольнения.
"Нами принято решение, что ни один учитель татарского языка в период учебного года не будет уволен. Люди должны быть спокойны, в школах должно быть спокойно", - подчеркнул Р.Минниханов.
В свою очередь вице-премьер Татарстана - министр образования и науки республики Энгель Фаттахов сообщил депутатам, что в начальной и средней школе изучение татарского языка останется обязательным, а в старшей школе - добровольным.
"Разработан вариант учебного плана для начального и основного общего образования, в котором в обязательной части учебного плана в рамках предметной области "Родные языки" и "Родная литература" будет возможность выбирать родной язык (...) в объеме 2-3 часов (в неделю - ИФ). В то же время будет изучаться государственный - татарский язык - в объеме 2 часов всеми обучающимися. В старшей школе - в 10-11 классах - изучение татарского языка как государственного языка предлагается организовать на добровольной основе", - уточнил министр.
"В последние дни руководство нашей республики находилось в активном диалоге с администрацией президента страны по поводу возможности принятия данного варианта. В ходе очередной встречи с министром образования и науки России Ольгой Васильевой вчера, 7 ноября, она подтвердила готовность согласовать данное компромиссное решение", - добавил Э.Фаттахов.
Мониторинг ОБСЕ в зоне карабахского конфликта прошел без инцидентов – Минобороны Азербайджана
Баку и Сеул обсуждают межправительственное соглашение о социальном обеспечении
Глава МИД Азербайджана совершает официальный визит в Эфиопию
НФПП на создание тепличных хозяйств в Азербайджане выдал льготных кредитов на 188 млн манатов
Еврокомиссия подготовила поправки к Газовой директиве ЕС, делающие возможными переговоры с РФ по "Северному потоку -2" - СМИ
Предприниматели Горного Ширвана до сих пор получили кредиты из средств НФПП на проекты стоимостью около 70 млн манатов
Минтруда планирует за каждый год стажа засчитывать пенсионеру более 4 манат – Муслимов
СМИ в Азербайджане стали больше публиковать криминальных новостей – глава Совета прессы
Президент Алиев принял членов сборной Азербайджана по шахматам, завоевавших золото командного чемпионата Европы
Ilkin-N стала подрядчиком капремонта фасадов и линий коммуникаций 34 многоквартирных домов в Сальяне за 3 млн манатов
Азерсу получит более 10 млн манатов на продолжение работ по реконструкции системы водоснабжения Шамкира
Azeravtoyol получит 5,4 млн манатов на строительство автодороги в Агдамском районе
История доказала, что немцы Азербайджана были правы
ВТБ (Азербайджан) в 2018 году продолжит внедрять новые для Азербайджана банковские продукты
Азербайджан не занимается реэкспортом турецких помидоров в Россию
Банк ВТБ (Азербайджан) расширяет спектр услуг для предпринимателей
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»