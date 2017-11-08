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СНГ 08.11.2017 13:04

Изучение татарского языка останется обязательным в школах республики - Минниханов

Татарский язык останется обязательным для изучения в школах Татарстана в объеме двух часов в неделю.

"Мы ждем нового федерального стандарта, где государственный язык республики будет преподаваться 2 часа в неделю", - сообщил президент Татарстана Рустам Минниханов, выступая на заседании парламента республики в среду.

"Мы подготовили вариант, который учитывает все нормы федерального законодательства и нормы республики, он предварительно согласован со специалистами Минобразования РФ", - добавил глава региона.

Также он успокоил учителей татарского языка, которых в связи с возможной отменой преподавания татарского языка могли ждать увольнения.

"Нами принято решение, что ни один учитель татарского языка в период учебного года не будет уволен. Люди должны быть спокойны, в школах должно быть спокойно", - подчеркнул Р.Минниханов.

В свою очередь вице-премьер Татарстана - министр образования и науки республики Энгель Фаттахов сообщил депутатам, что в начальной и средней школе изучение татарского языка останется обязательным, а в старшей школе - добровольным.

"Разработан вариант учебного плана для начального и основного общего образования, в котором в обязательной части учебного плана в рамках предметной области "Родные языки" и "Родная литература" будет возможность выбирать родной язык (...) в объеме 2-3 часов (в неделю - ИФ). В то же время будет изучаться государственный - татарский язык - в объеме 2 часов всеми обучающимися. В старшей школе - в 10-11 классах - изучение татарского языка как государственного языка предлагается организовать на добровольной основе", - уточнил министр.

"В последние дни руководство нашей республики находилось в активном диалоге с администрацией президента страны по поводу возможности принятия данного варианта. В ходе очередной встречи с министром образования и науки России Ольгой Васильевой вчера, 7 ноября, она подтвердила готовность согласовать данное компромиссное решение", - добавил Э.Фаттахов.

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Тэги: РОССИЯ, ТАТАРСТАН, ЯЗЫК, ИЗУЧЕНИЕ


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