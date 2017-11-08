Президент Алиев принял членов сборной Азербайджана по шахматам, завоевавших золото командного чемпионата Европы

Президент Ильхам Алиев принял в среду членов сборной Азербайджана по шахматам, которая стала победителем 8-го командного чемпионата Европы по шахматам, сообщает сайт главы государства.
Турнир проходил в Греции по швейцарской системе в девять туров и завершился 6 ноября. Мужская сборная Азербайджана по шахматам в третьей раз в своей истории завоевала золотые медали командного чемпионата Европы.
Н.Аббасова
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