Президент Алиев принял членов сборной Азербайджана по шахматам, завоевавших золото командного чемпионата Европы

Президент Ильхам Алиев принял в среду членов сборной Азербайджана по шахматам, которая стала победителем 8-го командного чемпионата Европы по шахматам, сообщает сайт главы государства.

Турнир проходил в Греции по швейцарской системе в девять туров и завершился 6 ноября. Мужская сборная Азербайджана по шахматам в третьей раз в своей истории завоевала золотые медали командного чемпионата Европы.

Н.Аббасова