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Дальнее зарубежье 08.11.2017 13:20

Waymo впервые протестировала полностью автономные автомобили на городских улицах

Американская компания Waymo, входящая в группу Alphabet и занимающаяся разработкой технологий для беспилотных автомобилей, впервые испытала полностью самоуправляемые автомобили без водителя на дорогах города Финикс в штате Аризона, сообщает Financial Times.

В ходе тестов сотрудники компании садились на заднее сиденье автомобиля, выбирали один из трех предложенных маршрутов, и затем машины доставляли их до места назначения. Район проведения тестов не называется. По словам представителей Waymo, в ближайшие месяцы жители Финикса смогут вызывать автомобиль без водителя через приложение для заказа такси.

Отмечается, что такие испытания означают переход к новому этапу внедрения автономных машин. Помимо Waymo, тесты самоуправляемых автомобилей проводили и проводят многие компании, включая Uber, GM и BMW, однако они оставляют за рулем водителя, который сможет взять управление на себя в экстренной ситуации.

Google, подразделением которой раньше являлась Waymo, потратила свыше $1 млрд на разработку технологий автономных автомобилей, и в настоящее время является безоговорочным лидером рынка.

"Преимуществом Waymo является тот факт, что ее автомобили проехали по американским дорогам миллионы миль, и у компании есть данные, позволяющие предусмотреть 99% вещей, которые теоретически могут произойти", - говорит редактор изданий Kelley Blue Book и Auto Trader Майкл Харли.

Между тем многие высказывают опасения по поводу безопасности новой технологии. "Я боюсь, что компания следует обычной для Кремниевой долины модели, при которой выпускается бета-версия продукта, которая дорабатывается уже на ходу", - отметил представитель инициативной группы Consumer Watchdog Джон Симпсон.

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Тэги: США, АВТОМОБИЛИ, БЕСПИЛОТНИКИ, ТЕСТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]