Waymo впервые протестировала полностью автономные автомобили на городских улицах

Американская компания Waymo, входящая в группу Alphabet и занимающаяся разработкой технологий для беспилотных автомобилей, впервые испытала полностью самоуправляемые автомобили без водителя на дорогах города Финикс в штате Аризона, сообщает Financial Times.
В ходе тестов сотрудники компании садились на заднее сиденье автомобиля, выбирали один из трех предложенных маршрутов, и затем машины доставляли их до места назначения. Район проведения тестов не называется. По словам представителей Waymo, в ближайшие месяцы жители Финикса смогут вызывать автомобиль без водителя через приложение для заказа такси.
Отмечается, что такие испытания означают переход к новому этапу внедрения автономных машин. Помимо Waymo, тесты самоуправляемых автомобилей проводили и проводят многие компании, включая Uber, GM и BMW, однако они оставляют за рулем водителя, который сможет взять управление на себя в экстренной ситуации.
Google, подразделением которой раньше являлась Waymo, потратила свыше $1 млрд на разработку технологий автономных автомобилей, и в настоящее время является безоговорочным лидером рынка.
"Преимуществом Waymo является тот факт, что ее автомобили проехали по американским дорогам миллионы миль, и у компании есть данные, позволяющие предусмотреть 99% вещей, которые теоретически могут произойти", - говорит редактор изданий Kelley Blue Book и Auto Trader Майкл Харли.
Между тем многие высказывают опасения по поводу безопасности новой технологии. "Я боюсь, что компания следует обычной для Кремниевой долины модели, при которой выпускается бета-версия продукта, которая дорабатывается уже на ходу", - отметил представитель инициативной группы Consumer Watchdog Джон Симпсон.
Мониторинг ОБСЕ в зоне карабахского конфликта прошел без инцидентов – Минобороны Азербайджана
Баку и Сеул обсуждают межправительственное соглашение о социальном обеспечении
Глава МИД Азербайджана совершает официальный визит в Эфиопию
НФПП на создание тепличных хозяйств в Азербайджане выдал льготных кредитов на 188 млн манатов
Еврокомиссия подготовила поправки к Газовой директиве ЕС, делающие возможными переговоры с РФ по "Северному потоку -2" - СМИ
Предприниматели Горного Ширвана до сих пор получили кредиты из средств НФПП на проекты стоимостью около 70 млн манатов
Минтруда планирует за каждый год стажа засчитывать пенсионеру более 4 манат – Муслимов
СМИ в Азербайджане стали больше публиковать криминальных новостей – глава Совета прессы
Президент Алиев принял членов сборной Азербайджана по шахматам, завоевавших золото командного чемпионата Европы
Ilkin-N стала подрядчиком капремонта фасадов и линий коммуникаций 34 многоквартирных домов в Сальяне за 3 млн манатов
Азерсу получит более 10 млн манатов на продолжение работ по реконструкции системы водоснабжения Шамкира
Azeravtoyol получит 5,4 млн манатов на строительство автодороги в Агдамском районе
История доказала, что немцы Азербайджана были правы
ВТБ (Азербайджан) в 2018 году продолжит внедрять новые для Азербайджана банковские продукты
Азербайджан не занимается реэкспортом турецких помидоров в Россию
Банк ВТБ (Азербайджан) расширяет спектр услуг для предпринимателей
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»