Waymo впервые протестировала полностью автономные автомобили на городских улицах

Американская компания Waymo, входящая в группу Alphabet и занимающаяся разработкой технологий для беспилотных автомобилей, впервые испытала полностью самоуправляемые автомобили без водителя на дорогах города Финикс в штате Аризона, сообщает Financial Times.

В ходе тестов сотрудники компании садились на заднее сиденье автомобиля, выбирали один из трех предложенных маршрутов, и затем машины доставляли их до места назначения. Район проведения тестов не называется. По словам представителей Waymo, в ближайшие месяцы жители Финикса смогут вызывать автомобиль без водителя через приложение для заказа такси.

Отмечается, что такие испытания означают переход к новому этапу внедрения автономных машин. Помимо Waymo, тесты самоуправляемых автомобилей проводили и проводят многие компании, включая Uber, GM и BMW, однако они оставляют за рулем водителя, который сможет взять управление на себя в экстренной ситуации.

Google, подразделением которой раньше являлась Waymo, потратила свыше $1 млрд на разработку технологий автономных автомобилей, и в настоящее время является безоговорочным лидером рынка.

"Преимуществом Waymo является тот факт, что ее автомобили проехали по американским дорогам миллионы миль, и у компании есть данные, позволяющие предусмотреть 99% вещей, которые теоретически могут произойти", - говорит редактор изданий Kelley Blue Book и Auto Trader Майкл Харли.

Между тем многие высказывают опасения по поводу безопасности новой технологии. "Я боюсь, что компания следует обычной для Кремниевой долины модели, при которой выпускается бета-версия продукта, которая дорабатывается уже на ходу", - отметил представитель инициативной группы Consumer Watchdog Джон Симпсон.