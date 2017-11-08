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СНГ 08.11.2017 13:41

Казахстанским журналистам запретят публиковать фотографии детей, пострадавших от насилия

В Казахстане средствам массовой информации ограничат право на публикацию изображений детей, пострадавших в результате насилия.

"Предусматривается упорядочивание взаимодействия казахстанцев со СМИ. В частности, предлагается ввести ограничение на публикацию в СМИ изображений и любой информации, позволяющей идентифицировать ребенка, пострадавшего в результате противоправных действий", - сказал министр информации и коммуникаций Даурен Абаев в среду на пленарном заседании мажилиса (нижней палате парламента) в Астане.

Эта норма предусмотрена в законопроекте "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам информации и коммуникаций", который мажилис одобрил в первом чтении.

Также расширяется перечень оснований, по которым СМИ освобождаются от ответственности за распространение недостоверной информации. Однако какие именно это основания министр не уточнил.

Кроме того, в законопроекте определены случаи, при которых для СМИ не требуется согласие гражданина на публикацию изображения. К примеру, культурно-массовые, спортивно-массовые и иные мероприятия, публичные выступления и так далее.

Также планируется изменить порядок досудебного урегулирования споров, возникших при публикации недостоверной информации.

"В целях снижения административной нагрузки и обеспечения соразмерности санкций, планируется исключить такие виды наказаний, как конфискация тиража и приостановление деятельности СМИ за незначительные нарушения. Вместе с тем расширяется перечень оснований, по которым СМИ освобождаются от ответственности за распространение недостоверной информации", - пояснил Д.Абаев.

Согласно законопроекту, в каждом госоргане предлагается определить уполномоченное лицо или подразделение по взаимодействию со СМИ.

"Предусматривается, что данные лица или структуры будут подчиняться напрямую первому руководителю. Такие механизмы позволят усилить роль действующих пресс-секретарей и пресс-служб", - уточнил министр.

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Тэги: КАЗАХСТАН, СМИ, ПУБЛИКАЦИИ, ОГРАНИЧЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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