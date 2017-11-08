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ТЭК 08.11.2017 12:52

Бразилия не намерена присоединяться к соглашению ОПЕК+ об ограничении добычи нефти

Бразилия не намерена присоединяться к соглашению ОПЕК+ об ограничении добычи нефти, сообщил министр энергетики страны Марсио Феликс в интервью агентству Bloomberg.

По словам М.Феликса, Саудовская Аравия время от времени проводит неофициальные консультации с Бразилией по вопросу о возможном ограничении добычи.

Последние такие консультации прошли на прошлой неделе, заявил он.

Бразилия в очередной раз уведомила Саудовскую Аравию, что правительство страны не может влиять на конъюнктуру нефтяного рынка, присоединяясь к соглашению ОПЕК+ об ограничении добычи, сообщил М.Феликс.

"Мы рады участвовать в переговорах, но сказали им то же, что и всегда: правительство не регулирует нефтедобычу, этим занимаются компании", - отметил министр.

По его словам, Бразилия не была приглашена на следующее заседание ОПЕК.

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Тэги: БРАЗИЛИЯ, ОПЕК, КОНСУЛЬТАЦИИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]