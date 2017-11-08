Бразилия не намерена присоединяться к соглашению ОПЕК+ об ограничении добычи нефти, сообщил министр энергетики страны Марсио Феликс в интервью агентству Bloomberg.
По словам М.Феликса, Саудовская Аравия время от времени проводит неофициальные консультации с Бразилией по вопросу о возможном ограничении добычи.
Последние такие консультации прошли на прошлой неделе, заявил он.
Бразилия в очередной раз уведомила Саудовскую Аравию, что правительство страны не может влиять на конъюнктуру нефтяного рынка, присоединяясь к соглашению ОПЕК+ об ограничении добычи, сообщил М.Феликс.
"Мы рады участвовать в переговорах, но сказали им то же, что и всегда: правительство не регулирует нефтедобычу, этим занимаются компании", - отметил министр.
По его словам, Бразилия не была приглашена на следующее заседание ОПЕК.
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