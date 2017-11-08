СМИ в Азербайджане стали больше публиковать криминальных новостей – глава Совета прессы

Председатель Совета прессы Азербайджана Афлатун Амашов сетует на рост интереса у населения к криминальным новостям.

"Мы провели анализ азербайджанской прессы и пришли к выводу, что первую строчку рейтинга занимает информация о певице Федае Лачин, на четвертой строчке - информация о запуске железной дороги Баку-Тбилиси-Карс",- заявил А.Амашов в среду, выступая на мероприятии "Освещение криминальных новостей в СМИ: общественные интересы и профессионализм".

По его словам, вторую и третью строчку этого рейтинга занимают информации о Нагорном Карабахе и криминальном авторитете по прозвищу "Годжа" соответственно.

"В Азербайджане наблюдается интерес к криминальным новостям, что влияет на общественность страны. Информации криминального характера оказывают влияние на общественность посредством СМИ. Систематическое освещение в СМИ криминальных новостей способствует росту преступности, социальной напряженности, спаду уровня толерантности", - отметил он.

По его мнению, при освещении криминальных новостей, блюстителей закона в некоторых случаях представляют в образе врага.

"Наряду с этим информации зачастую преувеличиваются, что в итоге вызывает чувство страха в обществе",- отметил он.

Ф.Исазаде