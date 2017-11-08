Лукашенко заверил президента МККК Маурера во всемерной поддержке организации в Белоруссии

Белоруссия продолжит поддержку деятельности Международного комитета Красного Креста, заявил белорусский президент Александр Лукашенко в среду во время встречи с президентом МККК Петером Маурером.
"Это величайшая деятельность, которую мы всегда будем поддерживать. Вы можете на нас в этом рассчитывать", - цитирует А.Лукашенко пресс-служба главы государства.
Президент Белоруссии подчеркнул значимость того, что это первый визит Петера Маурера в страну как руководителя Международного комитета Красного Креста.
"Данный визит должен быть значимым и символизировать тот факт, что наши отношения должны подняться на более высокий уровень", - сказал А.Лукашенко.
"Наша сегодняшняя работа по последующему открытию офиса представительства МККК о многом говорит, и мы это очень высоко ценим. Это будет новой страницей в наших отношениях, частичкой, которая добавит в них больше перспектив и больше надежд", - отметил президент Белоруссии.
По словам белорусского лидера, Международный комитет Красного Креста осуществляет "самую великую миссию в мире из всех международных организаций".
"Вы всегда рядом с теми людьми, которые попали в беду, вы оказываете им гуманитарную помощь или выступаете посредником, где это только возможно, по оказанию гуманитарной помощи, вы помогаете разыскивать людей, которые попали в беду и пропали. И осуществляете многие другие направления в этом плане", - констатировал А.Лукашенко.
Он отметил, что Белоруссия также стремится всячески помочь тем, кто в этом нуждается. В частности, продолжил он, в течение украинского кризиса Белоруссия приняла у себя около 150 тыс. беженцев из этой страны, обеспечив их всем необходимым. "Фактически поставили вровень наших украинских братьев с белорусами. Как вы понимаете, это все нам стоило значительных затрат, но мы их не считаем, поскольку люди попали в беду. Здесь затраты вряд ли имеют какой-либо счет", - сказал А.Лукашенко.
Он также напомнил, что белорусы никогда не были в стороне от войны в Сирии. "Мы оказывали и оказываем гуманитарную поддержку сирийскому народу, особенно детям, выработана программа оздоровления сирийских детей в Беларуси. Мы в этом направлении и впредь будем действовать", - заявил А.Лукашенко.
"Наш народ за всю свою историю натерпелся. Мы были невольными участниками всех войн и конфликтов, которые прокатывались по Европе, особенно с запада на восток. Мы знаем цену жизни, и чего стоит война. Поэтому мы всегда отзываемся на крик людей, которые попали под бомбежки", - добавил А.Лукашенко.
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