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Дальнее зарубежье 08.11.2017 14:27

Бондарев: если подтвердятся данные, что аль-Багдади жив, его нужно отдать под международный трибунал и казнить

Если лидер "Исламского государства" Абу Бакр аль-Багдади действительно жив, его нужно отдать под международный трибунал и казнить, самосуд недопустим, заявил экс-глава ВКС РФ, председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

"Для таких преступников, как аль-Багдади, самый подходящий вариант - международный трибунал. Поэтому если вдруг, допустим, подтвердится информация о том, что он жив, его следует отдать под международный трибунал", - сказал В.Бондарев "Интерфаксу" в среду.

"Международное право предполагает предание его самому строгому, но законному суду. И уже в такой схеме наиболее справедливым приговором для него является, на мой взгляд, именно смертная казнь", - подчеркнул сенатор.

Так сенатор прокомментировал информацию некоторых СМИ о том, что лидер ИГ жив, а не уничтожен, как считалось ранее.

Он отметил, что глава ИГ и его подельники совершили преступления против человечности, и судить их нужно как убийц мирового масштаба, вина которых не только конкретные злодеяния, но и укоренение на Ближнем Востоке и за его пределами самого механизма воспроизводства преступлений.

"И конечно, если окажется, что он не погиб, как было заявлено ранее, его поимка является одной из первостепенных задач в Сирии", - сказал В.Бондарев.

"Однако, несмотря на чудовищные злодеяния, творимые этим извергом, при его руководстве и непосредственном участии, к самосуду прибегать ни в коем случае нельзя. Одно дело - ликвидация террориста на поле боя, в рамках спецоперации. Другое дело - расправа над уже обезоруженным врагом", - подчеркнул сенатор.

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Тэги: РОССИЯ, БОНДАРЕВ, ИГ, ЛИДЕР

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]