Бондарев: если подтвердятся данные, что аль-Багдади жив, его нужно отдать под международный трибунал и казнить

Если лидер "Исламского государства" Абу Бакр аль-Багдади действительно жив, его нужно отдать под международный трибунал и казнить, самосуд недопустим, заявил экс-глава ВКС РФ, председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

"Для таких преступников, как аль-Багдади, самый подходящий вариант - международный трибунал. Поэтому если вдруг, допустим, подтвердится информация о том, что он жив, его следует отдать под международный трибунал", - сказал В.Бондарев "Интерфаксу" в среду.

"Международное право предполагает предание его самому строгому, но законному суду. И уже в такой схеме наиболее справедливым приговором для него является, на мой взгляд, именно смертная казнь", - подчеркнул сенатор.

Так сенатор прокомментировал информацию некоторых СМИ о том, что лидер ИГ жив, а не уничтожен, как считалось ранее.

Он отметил, что глава ИГ и его подельники совершили преступления против человечности, и судить их нужно как убийц мирового масштаба, вина которых не только конкретные злодеяния, но и укоренение на Ближнем Востоке и за его пределами самого механизма воспроизводства преступлений.

"И конечно, если окажется, что он не погиб, как было заявлено ранее, его поимка является одной из первостепенных задач в Сирии", - сказал В.Бондарев.

"Однако, несмотря на чудовищные злодеяния, творимые этим извергом, при его руководстве и непосредственном участии, к самосуду прибегать ни в коем случае нельзя. Одно дело - ликвидация террориста на поле боя, в рамках спецоперации. Другое дело - расправа над уже обезоруженным врагом", - подчеркнул сенатор.