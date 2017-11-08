Рухани: пуск ракеты из Йемена по Эр-Рияду стал реакцией на агрессию Саудовской Аравии

Президент Ирана Хасан Рухани в среду заявил, что йеменские повстанцы-хуситы выпустили в конце прошлой недели в сторону Эр-Рияда из-за агрессивных действий Саудовской Аравии, сообщает иранское агентство "Тасним".
По словам Х.Рухани, эта атака стала "реакцией на саудовскую агрессию".
"Как должны жители Йемена реагировать на бомбардировки их страны? Им что нельзя использовать собственное оружие? Вы прекратите бомбардировки и увидите, что йеменцы больше так не будут делать", - приводит агентство слова Х.Рухани.
4 ноября силы противоракетной обороны Саудовской Аравии перехватили ракету, выпущенную из Йемена в направлении международного аэропорта Эр-Рияда.
Обломки ракеты упали в пустынной местности к северу от Эр-Рияда, не повлияв на воздушное сообщение.
Арабская коалиция против йеменских повстанцев-хуситов, возглавляемая Саудовской Аравией, ранее предупредила, что будет рассматривать поддержку повстанцев Ираном как акт войны.
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