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СНГ 08.11.2017 14:40

Песков: вероятность проведения встречи Путина и Трампа на саммите АТЭС - высокая, стороны пытаются согласовать подходящее время и формат

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил как "высокую" вероятность двухсторонней встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите АТЭС во Вьетнаме.

Как сообщил Д.Песков журналистам, протоколы двух президентов пытаются найти удобное время и формат для этой встречи в достаточно плотном графике В.Путина и Д.Трампа на саммите.

"У Путина и Трампа насыщенная программа двухсторонних встреч, много двухсторонних встреч, которые были согласованы сильно заранее. Кроме того, есть программа самого саммита АТЭС. Поэтому в данном случае соответствующие службы пытаются выбрать наиболее подходящее время и формат (для этой встречи - ИФ)", - сказал пресс-секретарь президента РФ.

На вопрос, какова вероятность, что встреча президентов РФ и США состоится, Д.Песков сказал: "Вероятность высокая".

Пресс-секретарь президента РФ выразил недоумение в связи с вопросом, почему выступление В.Путина не фигурирует в программе пленарных заседаний саммита АТЭС во Вьетнаме.

"В программе пленарных заседаний фигурируют все лидеры, все они имеют возможность высказаться. Имеет эту возможность и президента РФ. Я не знаю, откуда такая информация", - сказал он.

Ранее американская сторона заявила о подготовке встречи двух президентов во Вьетнаме, а глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о готовности Владимира Путина провести переговоры с Дональдом Трампом.

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Тэги: РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ТРАМП, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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