Песков: вероятность проведения встречи Путина и Трампа на саммите АТЭС - высокая, стороны пытаются согласовать подходящее время и формат

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил как "высокую" вероятность двухсторонней встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите АТЭС во Вьетнаме.
Как сообщил Д.Песков журналистам, протоколы двух президентов пытаются найти удобное время и формат для этой встречи в достаточно плотном графике В.Путина и Д.Трампа на саммите.
"У Путина и Трампа насыщенная программа двухсторонних встреч, много двухсторонних встреч, которые были согласованы сильно заранее. Кроме того, есть программа самого саммита АТЭС. Поэтому в данном случае соответствующие службы пытаются выбрать наиболее подходящее время и формат (для этой встречи - ИФ)", - сказал пресс-секретарь президента РФ.
На вопрос, какова вероятность, что встреча президентов РФ и США состоится, Д.Песков сказал: "Вероятность высокая".
Пресс-секретарь президента РФ выразил недоумение в связи с вопросом, почему выступление В.Путина не фигурирует в программе пленарных заседаний саммита АТЭС во Вьетнаме.
"В программе пленарных заседаний фигурируют все лидеры, все они имеют возможность высказаться. Имеет эту возможность и президента РФ. Я не знаю, откуда такая информация", - сказал он.
Ранее американская сторона заявила о подготовке встречи двух президентов во Вьетнаме, а глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о готовности Владимира Путина провести переговоры с Дональдом Трампом.
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