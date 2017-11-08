Нефтегазовый сектор обеспечивает экономическую независимость Азербайджана - Алиев

Нефтегазовый сектор в последующие годы будет занимать важное место в экономике Азербайджана, заявил президент Ильхам Алиев.

"Азербайджан сегодня является политически и экономически независимой страной. Экономическую независимость обеспечивают нефтяной сектор, работники нефтяной промышленности. Нефтегазовый сектор и в последующие годы будет занимать важное место в экономике Азербайджана", - сказал И.Алиев в среду на церемонии, посвященной добычи в Азербайджане 2-миллиардной тонны нефти.

И.Алиев подчеркнул, что для развития нефтегазового сектора будут приняты необходимые меры.

Президент подчеркнул, что нефтяные доходы Азербайджана аккумулируются в Государственном нефтяном фонде (ГНФАР) и эти средства используются на важные социальные и инфраструктурные проекты, такие как недавно введена в строй железная дорога Баку-Тбилиси-Карс.

«Азербайджанская нефть служит процветанию Азербайджана. Нефтяники всегда достойно служили азербайджанскому государству и народу. Благодаря им, в стране создан значительный экономический потенциал», - отметил И.Алиев.

Президент напомнил, что первая миллиардная тонна нефти была добыта в Азербайджане в 1971 году.

Глава государства также коснулся значимости подписанного в 1994 году, отметив, что этот контракт принес в Азербайджан инвестиции. «Благодаря этому контракту, в стране стало возможным реализация ряда инфраструктурных проектов», - отметил президент.

А.Азизов, Ф.Исазаде