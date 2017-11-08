Предприниматели Горного Ширвана до сих пор получили кредиты из средств НФПП на проекты стоимостью около 70 млн манатов

Национальный фонд поддержки предпринимательства (НФПП) посредством уполномоченных кредитных организаций до сих пор выдал предпринимателям, действующим в экономическом районе Горный Ширван, льготных кредитов на общую сумму 69,6 млн манатов, сообщается в пресс-релизе министерства экономики.
Эти кредиты выданы на реализацию свыше 1,9 тыс. инвестиционных проектов
НФПП в среду организовал в Агсуинском районе мероприятие по господдержке предпринимательства.
"В рамках мероприятия в среду льготные кредиты на общую сумму 516 тыс. манатов получили субъекты предпринимательства, действующие в экономическом районе Горный Ширван. Средства будут направлены, главным образом, на развитие зерноводства, рыбоводства, переработку табака, пчеловодство и др. Это позволит открыть 60 новых рабочих ", - подчеркивается в сообщении.
По данным фонда, до сих пор 618 предпринимателей Агсуинского района получили по линии НФПП льготных кредитов на сумму 18,2 млн манатов.
НФПП создан в 1992 году. Агентами фонда при выдаче кредитов выступают более 50 банков и небанковских кредитных организаций. В 2016 году объем льготного кредитования предпринимателей по линии фонда составил 190 млн манатов. В 2017 году объем кредитования из средств фонда планируется в 150 млн манатов.
Н.Аббасова
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