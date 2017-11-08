Еврокомиссия (ЕК) в среду намерена предложить поправки в законодательство Евросоюза, дающие ей право на переговоры с Россией по газопроводу "Северный поток - 2".

Как стало известно радиостанции "Дойче велле", Еврокомиссия планирует предложить изменения к Газовой директиве ЕС, которая является частью Третьего энергопакета.

Главным в предложении ЕК станет изменение толкования термина "интерконнектор". В действующей директиве он означает трубопровод, связывающий газотранспортные системы государств-членов ЕС. В проекте изменений, с которым удалось ознакомиться "Дойче велле", "интерконнектор" определяют как "трубопровод, пересекающий или соединяющий границы между государствами-членами или между государствами-членами и третьими странами до границы юрисдикции Евросоюза".

В результате принятия этих изменений директива "станет применимой к трубопроводам и из третьих стран, включая существующие и будущие трубопроводы, до границы юрисдикции ЕС", говорится в проекте. Другими словами, Еврокомиссия распространит свои полномочия и на "Северный поток-2".

Сотрудник диппредставительства одной из стран-членов ЕС в Брюсселе назвал это предложение таким, которое может "в корне изменить правила игры". В итоге это может привести к тому, что проект "Северный поток-2" вообще утратит экономический смысл, отмечает радиостанция.