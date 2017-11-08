Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7003 EUR   1.9721 RUR   0.0287 GBR   2.2394 TRY   0.438

Цена на нефть

    $/bbl WTI   57.20 Brent   63.69

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 12° 16° Завтра 11° 14° 10 Ноя 16° 11 Ноя 11° 16°

ТЭК 08.11.2017 14:47

Еврокомиссия подготовила поправки к Газовой директиве ЕС, делающие возможными переговоры с РФ по "Северному потоку -2" - СМИ

Еврокомиссия (ЕК) в среду намерена предложить поправки в законодательство Евросоюза, дающие ей право на переговоры с Россией по газопроводу "Северный поток - 2".

Как стало известно радиостанции "Дойче велле", Еврокомиссия планирует предложить изменения к Газовой директиве ЕС, которая является частью Третьего энергопакета.

Главным в предложении ЕК станет изменение толкования термина "интерконнектор". В действующей директиве он означает трубопровод, связывающий газотранспортные системы государств-членов ЕС. В проекте изменений, с которым удалось ознакомиться "Дойче велле", "интерконнектор" определяют как "трубопровод, пересекающий или соединяющий границы между государствами-членами или между государствами-членами и третьими странами до границы юрисдикции Евросоюза".

В результате принятия этих изменений директива "станет применимой к трубопроводам и из третьих стран, включая существующие и будущие трубопроводы, до границы юрисдикции ЕС", говорится в проекте. Другими словами, Еврокомиссия распространит свои полномочия и на "Северный поток-2".

Сотрудник диппредставительства одной из стран-членов ЕС в Брюсселе назвал это предложение таким, которое может "в корне изменить правила игры". В итоге это может привести к тому, что проект "Северный поток-2" вообще утратит экономический смысл, отмечает радиостанция.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЕС, ГАЗ, ДИРЕКТИВА, ЗАКОНОПРОЕКТ


Похожие новости


Европарламент обсуждает безопасность газоснабжения ЕС Совет ЕС и Европарламент договорились о мерах по минимизации последствий потенциального срыва поставок газа Европарламент выступил за уменьшение зависимости ЕС от российского газа В конце сентября может состояться трехсторонняя встреча по газу ЕС-РФ-Украина - член Еврокомиссии Премьер Украины надеется на снижение цены газа из ЕС Трехсторонняя экспертная встреча по газу пройдет в Брюсселе 16 апреля

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]