Еврокомиссия (ЕК) в среду намерена предложить поправки в законодательство Евросоюза, дающие ей право на переговоры с Россией по газопроводу "Северный поток - 2".
Как стало известно радиостанции "Дойче велле", Еврокомиссия планирует предложить изменения к Газовой директиве ЕС, которая является частью Третьего энергопакета.
Главным в предложении ЕК станет изменение толкования термина "интерконнектор". В действующей директиве он означает трубопровод, связывающий газотранспортные системы государств-членов ЕС. В проекте изменений, с которым удалось ознакомиться "Дойче велле", "интерконнектор" определяют как "трубопровод, пересекающий или соединяющий границы между государствами-членами или между государствами-членами и третьими странами до границы юрисдикции Евросоюза".
В результате принятия этих изменений директива "станет применимой к трубопроводам и из третьих стран, включая существующие и будущие трубопроводы, до границы юрисдикции ЕС", говорится в проекте. Другими словами, Еврокомиссия распространит свои полномочия и на "Северный поток-2".
Сотрудник диппредставительства одной из стран-членов ЕС в Брюсселе назвал это предложение таким, которое может "в корне изменить правила игры". В итоге это может привести к тому, что проект "Северный поток-2" вообще утратит экономический смысл, отмечает радиостанция.
Мониторинг ОБСЕ в зоне карабахского конфликта прошел без инцидентов – Минобороны Азербайджана
Баку и Сеул обсуждают межправительственное соглашение о социальном обеспечении
Глава МИД Азербайджана совершает официальный визит в Эфиопию
Минтруда планирует за каждый год стажа засчитывать пенсионеру более 4 манат – Муслимов
СМИ в Азербайджане стали больше публиковать криминальных новостей – глава Совета прессы
Президент Алиев принял членов сборной Азербайджана по шахматам, завоевавших золото командного чемпионата Европы
Ilkin-N стала подрядчиком капремонта фасадов и линий коммуникаций 34 многоквартирных домов в Сальяне за 3 млн манатов
Азерсу получит более 10 млн манатов на продолжение работ по реконструкции системы водоснабжения Шамкира
Azeravtoyol получит 5,4 млн манатов на строительство автодороги в Агдамском районе
Представительство Красного Креста начнет работу в Минске с 2018 года - МИД
Песков: вероятность проведения встречи Путина и Трампа на саммите АТЭС - высокая, стороны пытаются согласовать подходящее время и формат
Бондарев: если подтвердятся данные, что аль-Багдади жив, его нужно отдать под международный трибунал и казнить
История доказала, что немцы Азербайджана были правы
ВТБ (Азербайджан) в 2018 году продолжит внедрять новые для Азербайджана банковские продукты
Азербайджан не занимается реэкспортом турецких помидоров в Россию
Банк ВТБ (Азербайджан) расширяет спектр услуг для предпринимателей
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»