Наступающие на террористов в провинции Дейр-эз-Зор сирийские военные вышли на границу с Ираком

Армия Сирии и представители Корпуса стражей Исламской революции Ирана в ходе наступления на позиции террористов в провинции Дейр-эз-Зор вышли в район сирийско-иракской границы, сообщает в среду сайт арабского издания "Аль-Масдар".

При этом сирийские правительственные силы встретились с иракскими войсками, размещенными по ту сторону границы в иракской провинции Анбар.

Также на этом участке границы были замечены бойцы ливанского шиитского движения "Хезболла" и иракские ополченцы из "Сил народной мобилизации", отмечает "Аль-Масдар".

Издание отмечает, что в ближайшие дни ожидается дальнейшее наступление армии Сирии и ее союзников на позиции группировки ИГ в районе сирийского города Абу-Камаль, расположенного вблизи границы с Ираком.