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Дальнее зарубежье 08.11.2017 17:45

Наступающие на террористов в провинции Дейр-эз-Зор сирийские военные вышли на границу с Ираком

Армия Сирии и представители Корпуса стражей Исламской революции Ирана в ходе наступления на позиции террористов в провинции Дейр-эз-Зор вышли в район сирийско-иракской границы, сообщает в среду сайт арабского издания "Аль-Масдар".

При этом сирийские правительственные силы встретились с иракскими войсками, размещенными по ту сторону границы в иракской провинции Анбар.

Также на этом участке границы были замечены бойцы ливанского шиитского движения "Хезболла" и иракские ополченцы из "Сил народной мобилизации", отмечает "Аль-Масдар".

Издание отмечает, что в ближайшие дни ожидается дальнейшее наступление армии Сирии и ее союзников на позиции группировки ИГ в районе сирийского города Абу-Камаль, расположенного вблизи границы с Ираком.

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Тэги: СИРИЯ, АРМИЯ, ИРАК, ГРАНИЦА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]