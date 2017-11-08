Наступающие на террористов в провинции Дейр-эз-Зор сирийские военные вышли на границу с Ираком

Армия Сирии и представители Корпуса стражей Исламской революции Ирана в ходе наступления на позиции террористов в провинции Дейр-эз-Зор вышли в район сирийско-иракской границы, сообщает в среду сайт арабского издания "Аль-Масдар".
При этом сирийские правительственные силы встретились с иракскими войсками, размещенными по ту сторону границы в иракской провинции Анбар.
Также на этом участке границы были замечены бойцы ливанского шиитского движения "Хезболла" и иракские ополченцы из "Сил народной мобилизации", отмечает "Аль-Масдар".
Издание отмечает, что в ближайшие дни ожидается дальнейшее наступление армии Сирии и ее союзников на позиции группировки ИГ в районе сирийского города Абу-Камаль, расположенного вблизи границы с Ираком.
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