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Дальнее зарубежье 08.11.2017 18:03

Суд в Германии разрешил заносить в книги записей о рождениях "третий пол"

Федеральный Конституционный суд Германии вынес постановление, согласно которому гражданам ФРГ разрешается использовать категорию "третий пол" в книги записи актов гражданского состояния, сообщает в среду немецкая радиостанция "Дойче велле".

"Право на половую идентичность имеет первостепенное значение для индивидуальности; она обычно играет ключевую роль как в самовосприятии индивида, так и в том, как эта личность воспринимается другими людьми. Гендерная идентичность тех лиц, которые не являются ни мужчинами, ни женщинами, так же защищается (законом - ИФ)", - цитирует "Дойче велле" выдержки из постановления суда.

Суд также поручил разработать к концу 2018 года необходимые правила для регистрации "третьего пола".

Радиостанция отмечает, что решение суда стало ответом на иск одного из жителей ФРГ, рожденного с признаками обоего пола. Ранее более низкие судебные инстанции неоднократно отказывали истцу, требовавшему особого статуса при регистрации.

По данным "Дойче велле", всего в ФРГ проживают до 80 тыс. интерсексуалов - лиц, чьи половые признаки нельзя строго отнести ни к мужским, ни к женским.

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Тэги: ФРГ, СУД, ГЕНДЕР, ПОСТАНОВЛЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]