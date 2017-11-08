Федеральный Конституционный суд Германии вынес постановление, согласно которому гражданам ФРГ разрешается использовать категорию "третий пол" в книги записи актов гражданского состояния, сообщает в среду немецкая радиостанция "Дойче велле".

"Право на половую идентичность имеет первостепенное значение для индивидуальности; она обычно играет ключевую роль как в самовосприятии индивида, так и в том, как эта личность воспринимается другими людьми. Гендерная идентичность тех лиц, которые не являются ни мужчинами, ни женщинами, так же защищается (законом - ИФ)", - цитирует "Дойче велле" выдержки из постановления суда.

Суд также поручил разработать к концу 2018 года необходимые правила для регистрации "третьего пола".

Радиостанция отмечает, что решение суда стало ответом на иск одного из жителей ФРГ, рожденного с признаками обоего пола. Ранее более низкие судебные инстанции неоднократно отказывали истцу, требовавшему особого статуса при регистрации.

По данным "Дойче велле", всего в ФРГ проживают до 80 тыс. интерсексуалов - лиц, чьи половые признаки нельзя строго отнести ни к мужским, ни к женским.