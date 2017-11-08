Послание Макрона по Украине для Путина доставил в Москву спецпредставитель правительства Франции

Специальный представитель правительства Франции по отношениям с Россией Жан-Пьер Шевенман привез в адрес президента России обращение от французского лидера Эмманюэля Макрона относительно ситуации на Украине.

Ж.-П.Шевенман заявил об этом на встрече с председателем комитета Совета Федерации по международным делам Константином Косачевым в среду в Москве.

"Я привез сюда обращение нашего президента (Э.Макрона - ИФ) в адрес президента России. Оно касается Украины. Это, конечно, довлеет над нашими отношениями, в конце концов, это и есть причина санкций", - сказал спецпредставитель.

"Минские соглашения должны выполняться. Мне думается, что нам следует здесь проявить инициативу, особенно в момент, когда будет назначено новое немецкое правительство", - добавил Ж.-П.Шевенман.