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СНГ 08.11.2017 18:16

Послание Макрона по Украине для Путина доставил в Москву спецпредставитель правительства Франции

Специальный представитель правительства Франции по отношениям с Россией Жан-Пьер Шевенман привез в адрес президента России обращение от французского лидера Эмманюэля Макрона относительно ситуации на Украине.

Ж.-П.Шевенман заявил об этом на встрече с председателем комитета Совета Федерации по международным делам Константином Косачевым в среду в Москве.

"Я привез сюда обращение нашего президента (Э.Макрона - ИФ) в адрес президента России. Оно касается Украины. Это, конечно, довлеет над нашими отношениями, в конце концов, это и есть причина санкций", - сказал спецпредставитель.

"Минские соглашения должны выполняться. Мне думается, что нам следует здесь проявить инициативу, особенно в момент, когда будет назначено новое немецкое правительство", - добавил Ж.-П.Шевенман.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]