Россия стала мировым лидером по количеству танков - Минобороны

Россия заняла первое место в мире по количеству танков, боевых машин пехоты и реактивных систем залпового огня (РСЗО), сообщил заместитель министра обороны РФ Дмитрий Булгаков.

"За пятилетку, с 2012 по 2017 год, в войска поставлено более 25 тысяч единиц новой бронетанковой и автомобильной техники и 4 тысячи современных образцов ракетно-артиллерийского вооружения, что позволило Российской Федерации выйти на первое место в мире по количеству танков, БМП и РСЗО", - сказал он в интервью газете Минобороны РФ "Красная звезда".

"На вооружение за эти годы принято более 80 образцов современной техники. Имею в виду ракетно-артиллерийское вооружение, танки, автомобили, технику служб тыла. Сегодня доля современных образцов вооружения и военной техники по закреплённой номенклатуре составляет уже более 50 процентов", - заявил Д.Булгаков.

В феврале главком Сухопутных войск РФ генерал-полковник Олег Салюков заявил о планомерном переоснащении войск современными танками.

"В воинских частях постоянной готовности более 50% современных танков Т-72Б3, Т-80У и Т-90А. Осуществляемые ежегодные закупки этих машин, по огневому поражению и маневренности не уступающих лучшим иностранным образцам, к 2020 году обеспечат долю современных танков до 70%", - сказал О.Салюков.

Партию из 100 танков нового поколения - Т-14 "Армата" - получат Вооруженные силы России в ближайшие несколько лет, сообщил в августе, отвечая на вопрос "Интерфакса", заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов. "Мы имеем контракт на 100 единиц, которые будут нам поставлены до 2020 года", - сказал он на форуме "Армия-2017".

В сентябре начальник Главного автобронетанкового управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Александр Шевченко сообщил журналистам, что Россия сократила объем утилизации советской бронетехники - значительная часть ее будет модернизирована.

По его словам, было принято решение изменить федеральную целевую программу "Промышленная утилизация вооружения и военной техники на 2011-2015 года и на период до 2020 года".

"Изначально при формировании программы планировалось утилизировать около 10 тыс. единиц бронетанкового вооружения и техники советского производства, накопленного на базах хранения и высвободившегося после сокращения вооруженных сил, и как тогда считалось, не имевшего перспектив дальнейшего применения", - сообщил он.

"В связи с изменением международной обстановки, увеличением боевой подготовки Вооруженных сил РФ, возросшей степенью патриотизма граждан РФ, а также с появлением новых технических и технологических решений по глубокой модернизации устаревшей техники и превращении ее в современные образцы пришлось пересмотреть планы по утилизации бронетанкового вооружения и техники", - сказал генерал.

"В настоящее время объем промышленной утилизации бронетанкового вооружения и техники в соответствии с программой до 2020 года составит около 4000 единиц", - сказал А.Шевченко.

Он заявил, что бронетехнику модернизируют, и она будет поставлена в рамках военно-технического сотрудничества после предэкспортной подготовки на ремонтных заводах.

Кроме того, по словам А.Шевченко, некоторая техника после глубокой модернизации поступит в Вооруженные силы РФ, другая пойдет на полигоны в качестве мишеней, часть будет передана в субъекты РФ для установки на мемориалы славы в качестве памятников.