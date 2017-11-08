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СНГ 08.11.2017 19:03

Путин в ходе саммита АТЭС проведет встречи с лидерами Китая, Японии, Филиппин и Вьетнама

Президент РФ Владимир Путин в ходе своего визита во Вьетнам на саммит АТЭС проведет двусторонние встречи с лидерами Китая, Японии, Филиппин, а также страны-хозяйки форума, сообщил журналистам помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

"В ходе этого первого дня - 10 ноября - у нашего президента предусмотрено несколько двусторонних встреч. В частности, с президентом Вьетнама, с председателем КНР Си Цзиньпином, с премьер-министром (Японии) Абэ и президентом Филиппин Дутерте", - сказал он.

Среди прочего в ходе встречи с премьером Японии Синдзо Абэ планируется обсудить актуальные международные вопросы, прежде всего взаимодействие двух стран в рамках АТЭС, а также ситуацию на Корейском полуострове.

Одной из главных тем переговоров с президентом Республики Филиппины Родриго Дутерте будет укрепление сотрудничества в торгово-экономической сфере. Российские компании, по словам Ю.Ушакова, прорабатывают возможности реализации на Филиппинах ряда проектов. Перспективные области сотрудничества - развитие транспортной инфраструктуры, энергетика (включая атомную), сельское хозяйство, телекоммуникации, горнодобывающая промышленность, высокие технологии и гражданская авиация.

В свою очередь, по итогам встречи В.Путина и президента Вьетнама Чан Дай Куанга планируется принять совместное заявление о сотрудничестве в обеспечении международной информационной безопасности.

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Тэги: РОССИЯ, АТЭС, ПРЕЗИДЕНТ, ВСТРЕЧИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]