Порошенко приветствует решение Комитета министров СЕ по ситуации на Украине

Украинский президент Петр Порошенко выразил удовлетворение в связи с принятым Комитетом министров Совета Европы новым комплексным решением по Украине.

"Приветствую решение Комитета министров Совета Европы в отношении Украины. Спасибо за высокую оценку украинских реформ и поддержку в борьбе с агрессией РФ. Решение СЕ подчеркивает ответственность России за выполнение Минских договоренностей, прежде всего, о прекращении огня и отводе войск", - написал П.Порошенко на своей странице в Фейсбуке в среду.

По его словам, Совет Европы этим решением "признал прогресс, достигнутый в децентрализации, антикоррупционной и судебной реформе, в частности в перезагрузке Верховного суда (Украины)".

"Продолжим тесное взаимодействие с Советом Европы для реформ в Украине, внедрения европейских стандартов и противодействия российской агрессии", - написал П.Порошенко.

Ранее в среду Комитет министров СЕ принял решение "О ситуации на Украине", подготовка которого была инициирована украинской стороной.

В данном решении подтверждается поддержка Организацией суверенитета и территориальной целостности Украины в международно признанных границах; положительно оценивается прогресс, достигнутый Украиной в реализации реформ, в частности, в реформировании судебной власти, учреждении деятельности новых антикоррупционных институтов, децентрализации.

Также в данном решении Комитет министров СЕ признал ответственность российской стороны в контексте выполнения Минских договоренностей, прежде всего, в прекращении огня и отводе войск, вооруженных формирований и военной техники, а также принятии необходимых мер для их полной и быстрой имплементации.

В этом документе Совет Европы отдельно подчеркнул необходимость надлежащей защиты гражданского населения, которое страдает в результате конфликта в Донбассе, и призвал обеспечить беспрепятственный доступ к жителям этих районов гуманитарных организаций.