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Дальнее зарубежье 08.11.2017 19:34

В Еврокомиссии не считают "Северный поток 2" необходимым для ЕС проектом

Европейская комиссия не видит необходимости для ЕС в новой инфраструктуре масштаба газопровода "Северный поток 2" после 2020 года, говорится в информационных материалах, распространенных в Брюсселе по случаю предложенной ЕК в среду поправки к газовой директиве.

Это объясняют в ЕК "существующими хорошо развитыми импортными инфраструктурами и ожидаемой конкурентоспособностью поставок СПГ" к концу десятилетия.

Еврокомиссия отмечает, что ее стратегия диверсификации развивается вокруг таких приоритетов, как реализация Южного газового коридора, развитие центра сжиженного газа в Средиземном море и содействие развитию использования СПГ в соответствии со стратегией, принятой ЕК в феврале 2016 года.

В справке Еврокомиссии говорится, что она "привержена целям Энергетического союза, включая энергетическую безопасность и создание хорошо диверсифицированного и конкурентного газового рынка".

"Наше предпочтение - сильное региональное сотрудничество и оно дает конкретные результаты: реализуются ключевые газовые инфраструктуры в Балтийском регионе", - гласит документ.

В нем указывается на финансовую поддержку, оказанную ЕС в строительстве газовых интерконнекторов между Польшей и Литвой и между Финляндией и Эстонией. ЕК одобрила государственную помощь для Клайпедского терминала СПГ в Литве и активно содействует созданию нового северного коридора, связывающего Норвегию с Польшей через Данию.

"Ожидается, что импорт газа в ЕС останется стабильным к 2030 году из-за сокращения внутреннего производства и потребления. Благодаря существующим хорошо развитым импортным инфраструктурам и ожидаемой конкурентоспособности поставок СПГ после 2020 года Комиссия не видит необходимости в новой инфраструктуре масштаба "Северный поток 2", - отмечается в материалах ЕК.

"Кроме того, ЕС продолжит поддерживать транзит российского газа через Украину", - заявляют в Брюсселе.

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Тэги: ЕС, РОССИЯ, ГАЗОПРОВОД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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