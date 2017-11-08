Испанский конституционный суд признал незаконной декларацию о независимости Каталонии

Конституционный суд Испании в среду признал не соответствующей закону принятую парламентом Каталонии 27 октября декларацию о независимости, сообщает сайт газеты "Паис".

Кроме того, в суде сочли правильной инициативу испанских властей, которые еще в конце октября объявили о приостановке действия этого документа.

Ранее конституционный суд также признал не соответствующим конституции прошедший 1 октября 2017 года в Каталонии референдум о независимости.