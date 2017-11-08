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Дальнее зарубежье 08.11.2017 19:47

Испанский конституционный суд признал незаконной декларацию о независимости Каталонии

Конституционный суд Испании в среду признал не соответствующей закону принятую парламентом Каталонии 27 октября декларацию о независимости, сообщает сайт газеты "Паис".

Кроме того, в суде сочли правильной инициативу испанских властей, которые еще в конце октября объявили о приостановке действия этого документа.

Ранее конституционный суд также признал не соответствующим конституции прошедший 1 октября 2017 года в Каталонии референдум о независимости.

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Тэги: ИСПАНИЯ, СУД, КАТАЛОНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]