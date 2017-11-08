Кредитные вложения банков в экономику Азербайджана в январе-сентябре сократились на 25%, в сентябре увеличились на 0,5%

Кредитные вложения банков в Азербайджане в экономику на 1 октября 2017 года оцениваются 11 млрд 984,9 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке.

Как сообщалось ранее, кредитные вложения банков в экономику Азербайджана на 31 декабря 2016 года составляли 15 млрд 971,2 млн манатов. Таким образом, за январь-сентябрь 2017 года кредитные вложения банков сократились на 25%.

При этом в сентябре текущего года кредитные вложения банков увеличились на 60,6 млн манатов или на 0,5%.

В 2016 году кредитные вложения банков в Азербайджане в экономику сократились на 24,5%.

А.Азизов