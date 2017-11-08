Совет министров ОБСЕ обсудит в начале декабря карабахское урегулирование

Конфликт в Нагорном Карабахе, урегулирование проблем Приднестровья, ситуация в Украине и Грузии будут в центре внимания заседания Совета министров ОБСЕ 7-8 декабря в Вене.

Как сообщило в среду австрийское председательство ОБСЕ, глава МИД Австрии Себастьян Курц, пригласил для участия в заседании министров иностранных дел 57 стран-членов организации, 11 государств-партнеров, а также высокопоставленных представителей международных организаций.

Совет министров состоит из министров иностранных дел государств-участников ОБСЕ и является центральным директивным и руководящим органом Организации.

"Встреча пройдет в контексте фундаментального кризиса европейской системы безопасности, в условиях, когда страны-члены стоят перед лицом внутренних и внешних угроз", - отмечает австрийское председательство.

Встреча, говорится в сообщении, даст возможность "для дискуссий в многостороннем и двустороннем форматах стран-членов и партнеров с целью выработки общих решений этих вызовов".

В центре внимания встречи будут три приоритетные темы австрийского председательства: конфликты на пространстве ОБСЕ, в том числе ситуация на Украине, проблемы Приднестровья, Нагорного Карабаха, Грузия, борьба с насильственным экстремизмом и радикализмом, усилия по восстановлению доверия на пространстве ОБСЕ.

Кроме того, основными темами дискуссий станут проблемы миграции, борьбы с терроризмом, права человека и верховенство закона и демократии.

В преддверии совета министров в Вене 5-8 декабря пройдет конференция представителей гражданского общества.