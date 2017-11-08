Президент Алиев выделил Федерации шахмат Азербайджана 1 млн манатов в связи с победой сборной на командном чемпионате Европы

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о выделении Федерации шахмат Азербайджана 1 млн манатов в связи с победой азербайджанских шахматистов на командном чемпионате Европы, сообщает сайт главы государства.

Средства будут выделены из Резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете 2017 года.

Турнир проходил в Греции по швейцарской системе в девять туров и завершился 6 ноября. Мужская сборная Азербайджана по шахматам в третьей раз в своей истории завоевала золотые медали командного чемпионата Европы.

Ф.Исазаде