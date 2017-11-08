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Дальнее зарубежье 08.11.2017 19:50

США объявили об ужесточении с 9 ноября санкций против Кубы

Министерство финансов США объявило об ужесточении ограничений, направленных против разведслужб, военных и служб безопасности Кубы с 9 ноября, сообщается в среду на сайте Минфина США.

"Мы ужесточаем нашу политическую линию в отношении Кубы в целях исключения экономической деятельности с военными Кубы, а также для того, чтобы призвать правительство предоставить кубинскому народу больше политической и экономической свободы", - говорится в заявлении министра США Стивена Мнучина.

С 9 ноября юридическим лицам США будет запрещено совершать финансовые транзакции и каким-либо образом сотрудничать с рядом юридических лиц Кубы, перечень которых приводится на сайте Госдепартамента США. Минфин США полагает, что эти организации имеют прямое или косвенное отношение к силовым и военным структурам страны.

В список, опубликованный на сайте госдепа США, вошли более десятка отелей в Гаване, Сантьяго-де-Кубе, Варадеро и других городах Кубы, а также туристические агентства, магазины, речные вокзалы со стоянками для яхт.

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Тэги: США, КУБА, САНКЦИИ, УЖЕСТОЧЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]