Грузинский и польский президенты договорились усилить сотрудничество в вопросах интеграции Грузии в ЕС и НАТО

Грузинский и польский президенты Георгий Маргвелашвили и Анджей Дуда в ходе состоявшейся в среду в Варшаве встречи договорились усилить сотрудничество в вопросах, связанных с европейской и евроатлантической интеграцией Грузии, сообщает администрация президента Грузии.

По информации администрации, на встрече президенты двух стран обсудили темы подготовки к предстоящим саммитам "Восточного партнерства" и НАТО.

На встрече, как отмечают в администрации, Г.Маргвелашвили заявил, что для Грузии "крайне важен тот опыт, который превратил Польшу в одну из ведущих стран Евросоюза и НАТО".

Также Г.Маргвелашвили выразил благодарность польскому коллеге за поддержку Грузии в вопросах, касающихся территориальной целостности и суверенитета, политики непризнания (независимости Абхазии и Южной Осетии) и других вопросах в рамках различных международных форматов и организаций.

Как сообщает администрация, на встрече стороны обсудили вопросы сотрудничества в различных направлениях между двумя странами.

Г.Маргвелашвили пригласил польского коллегу принять участие 26 мая 2018 года в торжественных мероприятиях в Грузии по случаю 100-летия восстановления грузинской государственности, говорится в сообщении.