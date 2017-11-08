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Регион 08.11.2017 19:20

Грузинский и польский президенты договорились усилить сотрудничество в вопросах интеграции Грузии в ЕС и НАТО

Грузинский и польский президенты Георгий Маргвелашвили и Анджей Дуда в ходе состоявшейся в среду в Варшаве встречи договорились усилить сотрудничество в вопросах, связанных с европейской и евроатлантической интеграцией Грузии, сообщает администрация президента Грузии.

По информации администрации, на встрече президенты двух стран обсудили темы подготовки к предстоящим саммитам "Восточного партнерства" и НАТО.

На встрече, как отмечают в администрации, Г.Маргвелашвили заявил, что для Грузии "крайне важен тот опыт, который превратил Польшу в одну из ведущих стран Евросоюза и НАТО".

Также Г.Маргвелашвили выразил благодарность польскому коллеге за поддержку Грузии в вопросах, касающихся территориальной целостности и суверенитета, политики непризнания (независимости Абхазии и Южной Осетии) и других вопросах в рамках различных международных форматов и организаций.

Как сообщает администрация, на встрече стороны обсудили вопросы сотрудничества в различных направлениях между двумя странами.

Г.Маргвелашвили пригласил польского коллегу принять участие 26 мая 2018 года в торжественных мероприятиях в Грузии по случаю 100-летия восстановления грузинской государственности, говорится в сообщении.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ПОЛЬША, ЕВРОСТРУКТУРЫ, ИНТЕГРАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]