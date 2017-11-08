Страны ЕАЭС подготовили программу создания к 2025г общих рынков нефти и топлива

Страны Евразийского экономического союза (Россия, Казахстан, Белоруссия, Армения и Киргизия) подготовили программу создания общих рынков нефти и нефтепродуктов к 2025 году, предусматривающую применение единых правил биржевых торгов, недискриминационного доступа к системам транспортировки нефти и нефтепродуктов и одинаковых принципов формирования тарифов на транспортировку по магистральным трубопроводам.
Программа была разработана консалтинговой компанией RPI и на прошлой неделе прошла согласование межправительственного совета Евразийской экономической комиссии.
Она предполагает, что страны союза к 2025 году разработают механизмы эффективного использования рыночных инструментов ценообразования и развития биржевых торгов нефтью и нефтепродуктами. По итогам выполнения программы должны быть созданы условия для недискриминационного доступа участников ЕАЭС на общие рынки нефти и нефтепродуктов, устранены таможенные пошлины и другие налоги и сборы для общего рынка, изъяты количественные и другие ограничения при поставках нефти и нефтепродуктов.
Тарифы на транспортировку нефти и нефтепродуктов должны будут формироваться по единым принципам. Долгосрочная транспортировка нефти должна быть гарантированной при наличии технических возможностей трубопроводных систем. Страны члены союза должны обмениваться статистикой по добыче, транспортировке, переработке, поставке и потреблении нефти и нефтепродуктов.
Программа предписывает разработку порядка перепродажи нефти и нефтепродуктов в третьи страны, который предусматривает недопущение преимуществ из-за разницы ставок пошлин государств-членов союза. Кроме того, согласно программе, должны быть разработаны общие правила биржевых торгов нефтью и нефтепродуктами, принципы рыночного ценообразования и механизмы мониторинга состояния рынка.
В рамках общих рынков нефти и нефтепродуктов союза будут формироваться единое биржевое пространство, прозрачные биржевые и внебиржевые ценовые индикаторы, будет обеспечен недискриминационный доступ компаний к биржевым торгам нефтью и нефтепродуктами, а также будет определен механизм исполнения сделок, совершенных в рамках единого биржевого пространства.
Программа предполагает, что в 2018-2021 годах будет гармонизировано законодательство стран-участниц ЕАЭС, с 2021по 2024 года будут разработаны правила доступа к системам транспортировки нефти, правила торговли и правила биржевых торгов нефти и нефтепродуктами. В 2024 году должен быть принят международный договор о формировании общих рынков нефти и нефтепродуктов.
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