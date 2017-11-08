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Регион 08.11.2017 19:37

Автобус с детьми попал в ДТП под Ярославлем, 13 детей и водитель госпитализированы

Экскурсионный автобус попал в аварию под Ярославлем, среди пострадавших есть дети, сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах.

"Автобус совершал экскурсионный тур по "Золотому кольцу", на борту находилось 44 человека, в том числе 38 детей. На трассе под Ярославлем он попал в ДТП, 13 детей госпитализированы с травмами, водитель автобуса в тяжелом состоянии в реанимации", - сказал источник.

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Тэги: РОССИЯ, АВТОБУС, ДЕТИ, ДТП

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]