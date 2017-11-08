Автобус с детьми попал в ДТП под Ярославлем, 13 детей и водитель госпитализированы

Экскурсионный автобус попал в аварию под Ярославлем, среди пострадавших есть дети, сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах.

"Автобус совершал экскурсионный тур по "Золотому кольцу", на борту находилось 44 человека, в том числе 38 детей. На трассе под Ярославлем он попал в ДТП, 13 детей госпитализированы с травмами, водитель автобуса в тяжелом состоянии в реанимации", - сказал источник.