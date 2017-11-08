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Регион 08.11.2017 19:30

Евросоюз не отказывает Турции во вступлении в ЕС, но она сама отдаляется от него - Юнкер

Недавно принятое Европейским Советом решение переориентировать помощь, предоставляемую Турции для подготовки к вступлению в ЕС, не означает сокращения общего объема помощи Анкаре, заявил председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

"Мы не сокращаем объем помощи, выделяемой Турции, но мы ее направляем в такие сектора, как правосудие, гражданское общество и т.п.", - сказал Ж.-К.Юнкер в Брюсселе в среду на совместной с болгарским премьер-министром Бойко Борисовым пресс-конференции.

"Я бы хотел, чтобы Турция и мы имели как можно лучшие отношения, но сейчас Турция, похоже, отстраняется от Европейского союза. Ее основополагающая философия, ее традиции и амбиции кажутся удаляющимися от соответствующих ценностей ЕС. Это выбор, который остается за самой Турцией", - сказал глава Еврокомиссии.

Он отметил, что некоторые представители турецких властей "пытаются обвинять союз в том, что он не держит своих обещаний по приему этой страны в ЕС".

"Это не так. Но мы хотим, чтобы Турция вновь стала европейской", - заявил Ж.-К.Юнкер.

По его мнению, отношение ЕС к Турции хорошо характеризуют 3 млрд евро, выделенные на программу работы с беженцами. Еще 3 млрд страна получит от Евросоюза в предстоящие годы.

"Это решение Европейского союза, конечно, будет выполнено", - заверил председатель Еврокомиссии.

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Тэги: ЕС, ЮНКЕР, ТУРЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]