Евросоюз не отказывает Турции во вступлении в ЕС, но она сама отдаляется от него - Юнкер

Недавно принятое Европейским Советом решение переориентировать помощь, предоставляемую Турции для подготовки к вступлению в ЕС, не означает сокращения общего объема помощи Анкаре, заявил председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.
"Мы не сокращаем объем помощи, выделяемой Турции, но мы ее направляем в такие сектора, как правосудие, гражданское общество и т.п.", - сказал Ж.-К.Юнкер в Брюсселе в среду на совместной с болгарским премьер-министром Бойко Борисовым пресс-конференции.
"Я бы хотел, чтобы Турция и мы имели как можно лучшие отношения, но сейчас Турция, похоже, отстраняется от Европейского союза. Ее основополагающая философия, ее традиции и амбиции кажутся удаляющимися от соответствующих ценностей ЕС. Это выбор, который остается за самой Турцией", - сказал глава Еврокомиссии.
Он отметил, что некоторые представители турецких властей "пытаются обвинять союз в том, что он не держит своих обещаний по приему этой страны в ЕС".
"Это не так. Но мы хотим, чтобы Турция вновь стала европейской", - заявил Ж.-К.Юнкер.
По его мнению, отношение ЕС к Турции хорошо характеризуют 3 млрд евро, выделенные на программу работы с беженцами. Еще 3 млрд страна получит от Евросоюза в предстоящие годы.
"Это решение Европейского союза, конечно, будет выполнено", - заверил председатель Еврокомиссии.
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