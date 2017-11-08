Евросоюз ежегодно теряет 60 млрд евро налогов из-за офшоров - СМИ

Европейский союз ежегодно недополучает 60 млрд евро в виде налога на прибыль предприятий из-за того, что международные компании регистрируют юридические лица в так называемых налоговых оазисах, пишет германская газета Suddeutsche Zeitung со ссылкой на расчеты французского экономиста Габриэля Цукмана.

Это примерно одна пятая всех налоговых отчислений, которые делают европейские компании.

По оценке экономиста, наиболее значительную сумму теряет Германия - около 17 млрд евро, что составляет почти треть от собираемого в стране корпоративного налога. При этом Франция могла бы получать с компаний на 25% больше налогов, Великобритания - на 20%.

Основную часть потенциальных налоговых доходов ФРГ теряет не из-за регистрации юрлиц на Карибских островах. В двух третях случаев виной тому становятся налоговые офшоры внутри Евросоюза - это Нидерланды, Ирландия или Люксембург, отмечает Deutsche Welle.