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Транспорт и связь 08.11.2017 19:58

Грузоперевозки через Азербайджан в рамках TRACECA за 9 месяцев увеличились на 5%

Объем грузоперевозок по территории Азербайджана в рамках Евроазиатского транспортного коридора (TRACECA) за январь-сентябрь 2017 года составил 38 млн 911,8 тыс. тонн, что на 4,7% выше показателя аналогичного периода 2016 года, сообщили агентству “Интерфакс-Азербайджан” в Госкомстате.

По данным Госкомстата, 9 млн 589,8 тыс. тонн или 24,7% всех грузоперевозок в рамках коридора пришлось на железнодорожный транспорт, 24 млн 13 тыс. тонн или 61,7% - автомобильный, 5 млн 309 тыс. тонн или 13,6% - морской транспорт.

На долю транзитных грузов, перевезенных через Азербайджан в рамках TRACECA за январь-сентябрь 2017 года пришлось 7 млн 386,3 тыс. тонн или 19% от общего объема грузоперевозок по данному коридору.

Транспортный коридор Европа-Кавказ-Азия (Программа Евросоюза TRACECA) соединяет Франкфурт (Германия) с Шанхаем (Китай).

Участниками программы являются: Азербайджан, Армения, Грузия, Болгария, Румыния, Украина, Молдова, Турция, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Киргизия, Афганистан.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: TRACECA, ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]