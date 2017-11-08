Грузоперевозки через Азербайджан в рамках TRACECA за 9 месяцев увеличились на 5%

Объем грузоперевозок по территории Азербайджана в рамках Евроазиатского транспортного коридора (TRACECA) за январь-сентябрь 2017 года составил 38 млн 911,8 тыс. тонн, что на 4,7% выше показателя аналогичного периода 2016 года, сообщили агентству “Интерфакс-Азербайджан” в Госкомстате.
По данным Госкомстата, 9 млн 589,8 тыс. тонн или 24,7% всех грузоперевозок в рамках коридора пришлось на железнодорожный транспорт, 24 млн 13 тыс. тонн или 61,7% - автомобильный, 5 млн 309 тыс. тонн или 13,6% - морской транспорт.
На долю транзитных грузов, перевезенных через Азербайджан в рамках TRACECA за январь-сентябрь 2017 года пришлось 7 млн 386,3 тыс. тонн или 19% от общего объема грузоперевозок по данному коридору.
Транспортный коридор Европа-Кавказ-Азия (Программа Евросоюза TRACECA) соединяет Франкфурт (Германия) с Шанхаем (Китай).
Участниками программы являются: Азербайджан, Армения, Грузия, Болгария, Румыния, Украина, Молдова, Турция, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Киргизия, Афганистан.
Н.Аббасова
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