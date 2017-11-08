Нефть усилила падение из-за данных о запасах и добыче в США, Brent у $63,25 за баррель

Цены на нефть резко усилили снижение в ходе торгов в среду из-за официальных данных о росте товарных запасов и добыче топлива в США.
Январский фьючерс на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:42 подешевел на $0,44 (0,69%) - до $63,25 за баррель. Сразу после публикации данных о запасах Brent падала ниже $63 за баррель.
Цена фьючерса на нефть WTI на декабрь в системе Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась на $0,57 (1%) - до $56,63 за баррель.
По данным министерства энергетики США, коммерческие запасы нефти в стране увеличились на 2,24 млн баррелей на прошлой неделе. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали недельное падение запасов на 2,7 млн баррелей.
Запасы бензина упали на 3,31 млн баррелей, дистиллятов - на 3,36 млн баррелей, до минимума с марта 2015 года.
Добыча нефти в США подскочила на 67 тыс. баррелей в сутки (б/с) и достигла 9,62 млн б/с - максимума для еженедельных данных за все время их сбора, с 1983 года. Среднесуточный показатель на основании ежемесячных расчетов был выше в начале 1970-х годов, около 10 млн б/с.
При этом наблюдалось резкое снижение экспорта нефти из США - до 0,8 млн б/с с 2,1 млн б/с неделей ранее, что также способствовало увеличению ее товарных запасов.
Импорт нефти в США упал на 194 тыс. б/с.
По мнению аналитиков Citi, ОПЕК разочарует рынки на ноябрьском заседании, поскольку соглашение об ограничении нефтедобычи вряд ли будет продлено до конца 2018 года, как рассчитывают инвесторы.
"Участники рынка радостно ждут продления сделки до конца 2018 года, считая это делом решенным, и я думаю, что они, скорее всего, будут разочарованы 30 ноября, - заявил агентству Bloomberg руководитель отдела исследований сырьевых рынков Citigroup Эд Морс. - Наш базовый сценарий состоит в том, что 30 ноября не будет решения о продлении на весь год".
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