Юнкер уверен, что Болгария и Румыния войдут в Шенгенскую зону

Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер подтвердил свою позицию, что Болгария и Румыния должны входить в Шенгенскую зону, и не сомневается, что так оно и будет.

"Я с самого начала нашего мандата (нынешней ЕК - ИФ) говорил, что я горячий сторонник вступления Болгарии и также Румынии в Шенгенское пространство. И так будет", - заявил глава Еврокомиссии в Брюсселе в среду на совместной с болгарским премьер-министром Бойко Борисовым пресс-конференции.

По словам Ж.-К.Юнкера, позиция Еврокомиссии по этому вопросу очень ясна и была им объявлена в Европейском парламенте: "Нормальное, естественное место Болгарии - в Шенгенском пространстве".