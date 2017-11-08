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Дальнее зарубежье 08.11.2017 20:20

Юнкер уверен, что Болгария и Румыния войдут в Шенгенскую зону

Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер подтвердил свою позицию, что Болгария и Румыния должны входить в Шенгенскую зону, и не сомневается, что так оно и будет.

"Я с самого начала нашего мандата (нынешней ЕК - ИФ) говорил, что я горячий сторонник вступления Болгарии и также Румынии в Шенгенское пространство. И так будет", - заявил глава Еврокомиссии в Брюсселе в среду на совместной с болгарским премьер-министром Бойко Борисовым пресс-конференции.

По словам Ж.-К.Юнкера, позиция Еврокомиссии по этому вопросу очень ясна и была им объявлена в Европейском парламенте: "Нормальное, естественное место Болгарии - в Шенгенском пространстве".

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Тэги: ЕС, БОЛГАРИЯ, РУМЫНИЯ, ШЕНГЕН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]