Международное рейтинговое агентство Moodys Investors Service улучшило прогноз для глобального суверенного сектора на следующий год до "стабильного", при этом ожидается, что хорошие темпы экономического роста и общий подъем мировой экономики, отмечавшиеся в 2017 году, продолжатся в 2018 году.

Выводы агентства Moodys изложены в отчете "Sovereigns - Global: 2018 outlook stable as healthy growth tempers high debt, geopolitical tensions" ("Суверенные эмитенты - глобальный рынок: прогноз на 2018 год стабильный, поскольку здоровый рост экономики смягчает риски, связанные с высокими уровнями долга и геополитической напряженностью").

В ноябре 2016 года аналитики Moodys давали "негативный" прогноз для суверенного сектора на 12-18 месяцев.

"Наступление благоприятных условий для кредитоспособности суверенных эмитентов отражается в том факте, что почти три четверти рейтингуемых агентством Moodys государств в настоящее время имеют "стабильный" прогноз рейтингов", - говорит управляющий директор международной группы оценки суверенных эмитентов агентства Moodys Аластер Уилсон. По его словам, укрепляющаяся тенденция к росту уравновешивает существующие риски, связанные с высокими уровнями долга и усилением геополитической напряженности.

"Стабильный" прогноз рейтингов имеют 102 из 137 (74%) суверенных эмитентов, рейтингуемых Moodys, "позитивный"- еще 13 эмитентов (10%). Агентство дает "негативный" прогноз для рейтингов только 22 эмитентов (16%), при этом год назад таких эмитентов было 35 (26%). Таким образом, понижений суверенных рейтингов в 2018 году, вероятно, будет меньше, чем в 2017 году.

"Макроэкономические условия для суверенных эмитентов в настоящее время более благоприятны, чем год назад, - пояснил А.Уилсон. - Агентство Moodys ожидает, что, как и в 2017 году, рост мирового ВВП в 2018 году превысит 3%".

Такая ситуация благоприятствует экономическим и налогово-бюджетным реформам, не пользующимся популярностью или сопряженным с существенными затратами.

Вместе с тем аналитики Moodys считают, что восстановление цен на сырье будет недостаточно сильным, чтобы обеспечить возврат к уверенному росту в странах-экспортерах энергоносителей, включая Россию (рейтинг Moodys "Ba1", прогноз - "стабильный") и Саудовскую Аравию.

Необычно низкие уровни инфляции как в странах с развитой экономикой, так и во многих развивающихся странах позволят сделать процесс нормализации денежно-кредитной политики постепенным. Агентство Moodys не считает, что этот процесс нормализации создаст угрозу для кредитоспособности суверенных эмитентов.

В числе факторов, которые затрудняют улучшение ситуации на глобальном кредитном рынке, Moodys называет медленную реализацию реформ из-за внутриполитической неопределенности и социальной напряженности, а также сохранение высокого, хотя и стабильного уровня госдолга во многих странах.

"Хотя благоприятные экономические условия снижают риск, связанный с высокими уровнями долга, лишь небольшое число государств имеют некоторое фискальное пространство для маневра в случае потрясений", - отмечает А.Уилсон.

Кроме того, повышенные геополитические риски сейчас играют более заметную роль, чем в предыдущие годы, и потенциально могут ухудшить "стабильный" прогноз по суверенному сектору. Возросла вероятность военного конфликта на Корейском полуострове, обострилась напряженность в странах Персидского залива. Торговая политика США по-прежнему создает риски для экономического роста, особенно для ближайших торговых партнеров страны, считают в Moodys. На европейских рынках дестабилизирующим моментом является напряженность в отношениях между Испанией и Каталонией.