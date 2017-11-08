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08.11.2017 20:13

Moodys улучшило прогноз для глобального суверенного сектора на 2018г до "стабильного"

Международное рейтинговое агентство Moodys Investors Service улучшило прогноз для глобального суверенного сектора на следующий год до "стабильного", при этом ожидается, что хорошие темпы экономического роста и общий подъем мировой экономики, отмечавшиеся в 2017 году, продолжатся в 2018 году.

Выводы агентства Moodys изложены в отчете "Sovereigns - Global: 2018 outlook stable as healthy growth tempers high debt, geopolitical tensions" ("Суверенные эмитенты - глобальный рынок: прогноз на 2018 год стабильный, поскольку здоровый рост экономики смягчает риски, связанные с высокими уровнями долга и геополитической напряженностью").

В ноябре 2016 года аналитики Moodys давали "негативный" прогноз для суверенного сектора на 12-18 месяцев.

"Наступление благоприятных условий для кредитоспособности суверенных эмитентов отражается в том факте, что почти три четверти рейтингуемых агентством Moodys государств в настоящее время имеют "стабильный" прогноз рейтингов", - говорит управляющий директор международной группы оценки суверенных эмитентов агентства Moodys Аластер Уилсон. По его словам, укрепляющаяся тенденция к росту уравновешивает существующие риски, связанные с высокими уровнями долга и усилением геополитической напряженности.

"Стабильный" прогноз рейтингов имеют 102 из 137 (74%) суверенных эмитентов, рейтингуемых Moodys, "позитивный"- еще 13 эмитентов (10%). Агентство дает "негативный" прогноз для рейтингов только 22 эмитентов (16%), при этом год назад таких эмитентов было 35 (26%). Таким образом, понижений суверенных рейтингов в 2018 году, вероятно, будет меньше, чем в 2017 году.

"Макроэкономические условия для суверенных эмитентов в настоящее время более благоприятны, чем год назад, - пояснил А.Уилсон. - Агентство Moodys ожидает, что, как и в 2017 году, рост мирового ВВП в 2018 году превысит 3%".

Такая ситуация благоприятствует экономическим и налогово-бюджетным реформам, не пользующимся популярностью или сопряженным с существенными затратами.

Вместе с тем аналитики Moodys считают, что восстановление цен на сырье будет недостаточно сильным, чтобы обеспечить возврат к уверенному росту в странах-экспортерах энергоносителей, включая Россию (рейтинг Moodys "Ba1", прогноз - "стабильный") и Саудовскую Аравию.

Необычно низкие уровни инфляции как в странах с развитой экономикой, так и во многих развивающихся странах позволят сделать процесс нормализации денежно-кредитной политики постепенным. Агентство Moodys не считает, что этот процесс нормализации создаст угрозу для кредитоспособности суверенных эмитентов.

В числе факторов, которые затрудняют улучшение ситуации на глобальном кредитном рынке, Moodys называет медленную реализацию реформ из-за внутриполитической неопределенности и социальной напряженности, а также сохранение высокого, хотя и стабильного уровня госдолга во многих странах.

"Хотя благоприятные экономические условия снижают риск, связанный с высокими уровнями долга, лишь небольшое число государств имеют некоторое фискальное пространство для маневра в случае потрясений", - отмечает А.Уилсон.

Кроме того, повышенные геополитические риски сейчас играют более заметную роль, чем в предыдущие годы, и потенциально могут ухудшить "стабильный" прогноз по суверенному сектору. Возросла вероятность военного конфликта на Корейском полуострове, обострилась напряженность в странах Персидского залива. Торговая политика США по-прежнему создает риски для экономического роста, особенно для ближайших торговых партнеров страны, считают в Moodys. На европейских рынках дестабилизирующим моментом является напряженность в отношениях между Испанией и Каталонией.

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Тэги: MOODYS, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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