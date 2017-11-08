В Грузии зафиксирован очередной смертельный случай заболевания сибирской язвой

В Грузии зафиксирован второй в текущем году смертельный случай заболевания сибирской язвой.

Как сообщила журналистам в среду эпидемиолог потийской региональной лаборатории Минздрава Грузии Мака Габуниа, подтверждена смерть в результате заболевания сибирской язвой 28-летней жительницы Поти.

По ее словам, предположительно причиной летального исхода стало то, что женщина поздно обратилась в медицинское учреждение за помощью.

М.Габуниа заявила, что у пациента в момент обращения в медучреждение отмечались симптомы заболевания.

"Пациенту была оказана соответствующая медицинская помощь, но, к сожалению, спасти ее не удалось", - сказала она.

По словам эпидемиолога, диагноз сибирской язвы был подтвержден соответствующими лабораторными исследованиями.

При этом она считает, что несмотря на этот случай причин для паники среди населения в Поти нет.

Ранее в сентябре нынешнего года в Грузии смертельный случай заболевания сибирской язвой был зафиксирован в Аджарии.

Тогда в Национальном центре по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии заявили журналистам, что 58-летний житель села Ахалсопели Хелвачаурского района заболел в результате контакта с зараженным животным.

До этого случай смерти в результате заболевания сибирской язвой был зафиксирован в Грузии в 2013 году.