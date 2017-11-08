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Регион 08.11.2017 20:15

В Грузии зафиксирован очередной смертельный случай заболевания сибирской язвой

В Грузии зафиксирован второй в текущем году смертельный случай заболевания сибирской язвой.

Как сообщила журналистам в среду эпидемиолог потийской региональной лаборатории Минздрава Грузии Мака Габуниа, подтверждена смерть в результате заболевания сибирской язвой 28-летней жительницы Поти.

По ее словам, предположительно причиной летального исхода стало то, что женщина поздно обратилась в медицинское учреждение за помощью.

М.Габуниа заявила, что у пациента в момент обращения в медучреждение отмечались симптомы заболевания.

"Пациенту была оказана соответствующая медицинская помощь, но, к сожалению, спасти ее не удалось", - сказала она.

По словам эпидемиолога, диагноз сибирской язвы был подтвержден соответствующими лабораторными исследованиями.

При этом она считает, что несмотря на этот случай причин для паники среди населения в Поти нет.

Ранее в сентябре нынешнего года в Грузии смертельный случай заболевания сибирской язвой был зафиксирован в Аджарии.

Тогда в Национальном центре по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии заявили журналистам, что 58-летний житель села Ахалсопели Хелвачаурского района заболел в результате контакта с зараженным животным.

До этого случай смерти в результате заболевания сибирской язвой был зафиксирован в Грузии в 2013 году.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ЯЗВА, СИБИРСКАЯ, ЖЕРТВА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]