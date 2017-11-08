SOCAR планирует к июню 2018г завершить строительство парка по сбору нефти на месторождении Биби-Эйбат

Производственное объединение (ПО) «Азнефть» компании SOCAR планирует к июню 2018 года завершить строительство нового резервуарного парка на территории нефтегазодобывающего управления «Бибиэйбатнефть», говорится в сообщении ПО.

«Строительство нового резервуарного парка на территории нефтепромысла НГДУ «Бибиэйбатнефть» осуществляется с 2014 года. В настоящее время осуществляется заключительная фаза работ. Объект планируется ввести в эксплуатацию до конца мая 2018 года», - отмечается в сообщении.

По данным «Азнефти», парк по сбору нефти будет соответствовать современным стандартам как с технологической, так и экологической точки зрения. На территории парка уже построено шесть резервуаров для хранения нефти: три – объемом по 2000 кубометров, два – по 1000 кубометров и один – объемом 400 кубометров.

«Также завершено строительство дву административных здания, пропускного пункта, операторской комнаты и комнаты для инструментов, противопожарного насосного здания и двух насосных для приема и транспортировки нефти, подземного дренажного блока, двух подстанций 6 и 6/0,4 –кВ», - указывается в сообщении.

НГДУ «Бибиэйбатнефть» разрабатывает сухопутное месторождение Биби-Эйбат. Это одно из старейших месторождений в Азербайджане, эксплуатация которого осуществляется более 100 лет. Разработка месторождения начата с 1871 года.

Н.Аббасова